Yaounde'de Bilim ve Kültür Şenliği

Kamerun'un başkenti Yaounde'de, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) 3. Bilim ve Kültür Şenliği (BiFest) etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Yaounde'de bulunan Nkolfoulou Maarif Koleji kampüsünde gerçekleştirilen BiFest'e Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper ve Kamerun Eğitim Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından öğrenciler, Kamerun'un yöresel danslarını sergileyerek Türkçe şarkılar söyledi.

"Yeniliği Keşfetmek ve Keşfi Ateşlemek" teması ile düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı 50'yi aşkın bilimsel proje, ziyaretçilere sunuldu.

Davetliler, öğrencilerin hazırladığı bilimsel ve kültürel projelerin sergilendiği stantları gezerek, projeleri yakından inceleme ve farklı kültürel etkileşimleri deneyimleme fırsatı buldular.

Projelerin birçoğu, günlük hayattaki sorunlara yenilikçi çözümler sunarak öğrencilerin yaratıcı potansiyellerini ortaya koydu.