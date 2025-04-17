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Yapay Zeka Dikkat Gerektiriyor

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Yapay zeka bilinçsiz kullanıldığında düşünme yetisini olumsuz etkiliyor, uzmanlar uyarıyor.

17.04.2025 12:32
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Hayatın her alanında kullanılıyor, yapay zekaya dikkat edilmediğinde ciddi sonuçlara yol açıyor

Doç. Dr. Darıcı: " Yapay zeka bilinçli kullanılmazsa düşünme kabiliyetini öldürebilir"

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, yapay zekayı düşünce gücünü geliştiren bir unsur olarak kullanıldığında katkı sağladığını belirterek, içeriğin hazır olarak direkt kullanılması durumunda da düşünme kabiliyetini öldürdüğünü söyledi.

Son yıllarda hızla gelişen yapay zeka teknolojileri, hayatın birçok alanında etkin şekilde kullanılıyor. Eğitimden sağlığa, tasarımdan içerik üretimine kadar geniş bir yelpazede yer bulan yapay zeka uygulamaları, bireylerin hem günlük yaşamında hem de mesleki faaliyetlerinde önemli kolaylıklar sağlıyor. Ancak bu teknolojilerin bilinçsizce kullanımı, özellikle hayal gücü ve düşünme kabiliyeti gibi beceriler üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, hayatın her alanında yapay zekanın kullanıldığını ifade ederek, yapay zekayı kullanırken bu unsurun arka planını bilerek hareket edilmesi gerektiğini ve yapay zeka okuryazarlığının da büyük önem arz ettiğini söyledi.

"Hayal gücü ölüyor"

Yapay zeka teknolojilerinin insanlar üzerinde hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirten Sefer Darıcı, "Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle beraber bu teknolojiler, insanlar üzerinde hem olumlu hem de olumsuz anlamda çeşitli etkiler bırakıyor. Bu etkilerin meslekler üzerinde de çeşitli etkileri söz konusu olmaktadır. Son yapılan çalışmalar yapay zeka tarafından üretilmiş içeriklerin, hayal gücünü ve tasarımcılığı geliştirmede katkısı olduğu kadar olumsuz taraflarının da olduğunu bize söylüyor. Özellikle hayal gücü anlamında önde olan tasarımcılık, grafik ve içerik editörlüğü gibi mesleklerde bu uygulamalar, çoğu zaman düşünme sürecini sekteye uğratan ve yavaşlatan, yetenekleri kısıtlayan taraflarının da olduğu ortaya konmuştur. Bu anlamda yapay zekayı kullanırken, mutlaka bunun arka planını bilerek hareket etmek gerekiyor. Bu anlamda yapay zeka okuryazarlığı da büyük önem arz ediyor. Yapay zekayı düşünce gücünü geliştiren bir unsur olarak kullandığımız zaman bizlere katkılar sağlayabiliyor. Ancak, yapay zekayı hazır içeriği komple alıp kullanma durumunda kullandığımız zaman hayal gücü sürecini öldürebiliyor" dedi.

"Farklı amaçlarda kullanılıyor"

Yemek tarifi alınırken bile yapay zekanın kullanıldığını söyleyen Darıcı, "Hayatın her alanında yapay zeka farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Yemek tarifi almaktan tutun, herhangi bir metnin hazırlanmasına ve bir tasarımın yapılmasına kadar söz konusu olabiliyor. Yapay zeka, yeteneklerinize, normal hayatta sergilemiş olduğunuz becerilerinize, oradan ipuçları ve örnekler alma anlamında kullanılırsa katkısı mutlaka vardır. Farklı seçenekleri size sunması nedeniyle yapay zekayı kendinizi geliştirmek amacıyla da kullanabiliyorsunuz. Ancak tamamen yapay zeka ile üretilmiş bir içerik olduğu gibi kopyalandığı zaman yetenekleri zamanla zayıflattığı son yapılan çalışmalarda gösterilen bulgular arasındadır. Yapay zeka uygulamalarının çok fazla kullanılıyor olması ve yapay zeka içeriklerine çok fazla güveniliyor olması, bu içeriklerin sorgulanmadan ve olduğu gibi alınıp kopyalanıyor olması ilerleyen süreçte insanın kendisine iş ve işlevlerine ne için kullandığına bağlı olarak ciddi zararlar verebilir" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Medya, Son Dakika

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