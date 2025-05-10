Yapay Zeka ile Geleceği Tasarlamak Etkinliği - Son Dakika
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Yapay Zeka ile Geleceği Tasarlamak Etkinliği

İstanbul Beykent Üniversitesi, yapay zekanın geleceği üzerine bir etkinlik düzenledi.

10.05.2025 16:06
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İstanbul Beykent Üniversitesi, yapay zekanın kullanım alanları, gelişimi ve evrildiği noktaların ele alındığı "Yapay Zeka ile Geleceği Tasarlamak" etkinliği gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığınca, Ayazağa- Maslak Yerleşkesi Adem Çelik Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yapay Zeka ile Geleceği Tasarlamak" etkinliği, yapay zeka alanındaki güncel gelişmeleri ve geleceğe dair öngörüleri ele almak üzere akademisyenler, uzmanlar ve öğrencileri bir araya getirdi.

Etkinliğe üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Erkan Çelik, Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaddin Sinsoysal, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, DeepZeka YK Başkanı Levent Ali Yıldız, Anadolu Ajansı (AA) Medya ve İletişim Teknolojileri AŞ Teknoloji Danışmanı Yakup Şıvka, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açıklamada konuşmasına yer verilen İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öngel, yapay zekanın toplumsal dönüşümdeki rolüne dikkati çekti.

Öngel, yapay zekanın sadece teknolojik bir araç olmanın ötesinde, geleceğin toplumunu, iş gücünü ve düşünce sistemini yeniden şekillendiren bir unsur haline geldiğini belirterek, "Bu dönüşüm, üniversitelerin vizyonunu değiştirmeyi ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeyi zorunlu hale getirmiştir. İstanbul Beykent Üniversitesi olarak, bu dönüşümün merkezinde yer almaya ve öğrencilerimizi geleceğin dünyasına hazırlamaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda çağın dinamiklerine uyum sağlayan akademik içerikler, sektörle entegre eğitim modelleri ve uluslararası işbirlikleriyle öğrencilerimizi sadece bugüne değil yarının ihtiyaçlarına da yanıt verecek donanımda yetiştirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından etkinlik kapsamında düzenlenen oturumlarda yapay zekanın kullanım alanları, gelişimi ve evrildiği noktalar ele alındı.

Anadolu Ajansı Medya ve İletişim Teknolojileri AŞ Teknoloji Danışmanı Yakup Şıvka, konuşmasında AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün 2024'ü "Yapay Zeka Yılı" ilan etmesiyle yoğunlaşılan çalışmalardan birisi olan "Anadolu Ajansının dijitalleşme sürecini ve Medya Arşiv Yönetimi Sistemi'ni" anlattı.

AA'nın yaklaşık 60 milyon medya arşivini dijital ortamda yönettiğine dikkati çeken Şıvka, resim işleme, ses, yüz ve nesne tanıma gibi yapay zeka teknolojilerini kullanarak AA arşivlerinin kullanım verimliliğini artırdıklarını ifade etti.

Yapay zeka, sunumlarda ele alındı

Etkinlikte sunum yapan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Saadin Oyucu, TÜBİTAK destekli projeler kapsamında deprem sonrası psikolojik etkilerin yapay zeka ile değerlendirilmesi ve konuşma sentezleme gibi yerli ve milli projeler konusunda bilgi verdi.

Etkinliğin ulusal ve uluslararası boyutu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Biçer ve Kayseri Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aksöz'ün sunumlarında ele alındı.

İki akademisyen, Avrupa Birliği'nin Horizon Europe (Ufuk Avrupa) Araştırma ve İnovasyon Programı kapsamında yürütülen yapay zeka projelerinin geliştirme, değerlendirme ve yönetim süreçlerine ışık tuttu.

Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik olarak Biruni Teknopark Genel Müdürü Sezgin Erzan ve Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci Efe, devlet destekleri ve unicorn olma yolundaki deneyimlerini paylaştı.

Etkinliğin son oturumunda Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Bulut, hastalıkların yapay zeka destekli matematiksel modellerle nasıl analiz edilebileceğine ilişkin teknik sunum gerçekleştirdi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaddin Sinsoysal, yapay zekanın disiplinler arası etkilerine değindi.

Düzenlenen üç oturumda yapay zekanın iş dünyasına etkileri, önemi ve uygulamalarıyla ilgili bilgi verildi.

Kaynak: AA

Beykent Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknoloji, istanbul, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay Zeka ile Geleceği Tasarlamak Etkinliği - Son Dakika

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