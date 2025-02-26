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Yapay Zeka Kullanımında Riskler

Cumhurbaşkanlığı uyardı, uzmanlar yapay zeka kullanımındaki artan sorunlara dikkat çekti.

26.02.2025 19:44
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Cumhurbaşkanlığı uyardı, uzmanı yorumladı

-Doç. Dr. Sefer Darıcı, yapay zeka kullanımının artması ile birlikte sorunlarında arttığını vurguladı

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, yapay zeka kullanımının artması ile birlikte sorunlarında arttığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanlığı'nın risklere karşı yayınladığı 10 maddelik bilgilendirme hakkında açıklamalarda bulundu.

İnsanların gündelik hayatta kullanmaya başladığı yapay zeka teknolojisi, bazı durumlarda hayatı kolaylaştırırken bazı durumlarda ise kaosa neden olabiliyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, vatandaşları yapay zeka kullanımına ilişkin hazırladığı video ile 10 madde de uyardı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı ise bu maddeleri yorumlayarak, "Yapay zeka kullanımının artmasıyla beraber sorunlarda kendisini göstermeye başladı. Buna yönelik bilgilendirmeleri Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapıldığını görüyoruz" dedi.

"Önemli noktalardan bir tanesi"

Doç. Dr. Sefer Darıcı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin, yapay zeka kullanımının artmasıyla beraber riskleri de içeren 10 maddelik bir içerik yayınladığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yapay zeka kullanımının artmasıyla beraber riskleri de içeren 10 maddelik bir içerik yayınladı. Bunlardan en önemlisi birinci maddesi kişisel bilgilerimizi ve görsellerimizi yapay zekayla paylaşmamamız gerektiği. Özellikle kimlik bilgiler, resmi bilgiler, banka bilgileri ve diğer kişisel görseller yapay zekayla paylaşıldığı zaman ileride bunları nasıl kullanılacağı noktasında sıkıntı ve problem oluşturabilir. İkince en önemli nokta ise yanlış içeriklere karşı dikkatli olunması ve sonuçların değerlendirilmesi gerekiyor. Yapay zeka kullanımı sırasında halüsinasyon adı verilen aslında var olmayan bilgileri metinlerin içerisinde veya içeriklerin içerisinde sizlere sunabiliyor. Yapay zekaya, özellikle sağlıkla ilgili, hukukla ilgili, finansla ilgili, yani çok daha önemli içeriklerde çok daha önemli konularda ve hayatımızı ilgilendiren, çok daha derinden ilgilendiren konularda yapay zekanın sunmuş olduğu içeriklere karşı çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Üçüncü en önemli maddesi gizlilik politikalarının okunması. Farklı yapay zeka içerikler uygulamalarını üreten kuruluşların gizlilik politika ne kadar riayet ettiği önemli bir konu. Özellikle ilgili yapay zeka uygulamasını üreten şirketin daha önce bu gizlilik politikalarını ihlal edip etmediği, verileri güvenli bir şekilde saklayıp saklamadığı, buna ilişkin kullanıcılarına bir bilgilendirme yapıp yapmadığı da önemli noktalardan bir tanesidir" dedi.

"Dikkat edilmesi gerekiyor"

Doç. Dr. Darıcı, kimlik avına karşıda uyanık olunması gerektiğini belirterek, "Kimlik avına karşıda uyanık olunması gerekiyor. Popüler yapay zeka araçlarına benzer uygulamalar ve web siteleri var. Yani çok popüler olarak kullanılan bu yapay zeka araçlarını birebir kopyalamış olan başka uygulamalarda söz konusu olabiliyor. Bu açıdan özellikle çeşitli bağlantılar buraya yönlendirilebiliyor. Bu noktada da dikkat edilmesi gerekiyor. Bu zararlı yazılımların kendi içerisinde virüs taşıyanları söz konusu olabilir ya da kimlik avı için yine kullanılanlar olabilir. Bu noktada dikkat etmek gerekiyor. Telif haklarına da dikkat edilmesi gerekiyor Telif hakları, bazen yapay zeka farklı ipuçlarını alarak, birleştirerek farklı bir içerik oluşturabiliyor. Telif hakkı alınmış içerikler, semboller, görsellerden faydalanarak bunları üretebiliyor. Bazen bu bir metin içerisinde, bazen bir ses içerisinde olabileceği gibi bazen bir kodun kendisinde de söz konusu olabiliyor. Yani bir bilgisayar kodunun kendisinin de telif hakkı alınmış olabilir. Bunda dahi söz konusu olabiliyor. Günümüzde aslında en önemli maddelerinden bir tanesi yedinci maddesidir. Propaganda ve yanıltıcı bilgilere karşı şüpheli yaklaşılması gerekiyor" diye konuştu.

"İhlale sebep olabilir"

Güçlü parola kullanımına dikkat çeken Darıcı, "Yapay zeka, netice itibari ile eğitildiği verilerden beslenen bir yapı olduğu için kimi zaman ön yargılı olabiliyor. Yani hangi içerikle eğitildiyse kendisini eğitenler hangi içerikleri ona sunduysa o içerikler doğrultusunda yanıtlar verebiliyor. Bu da sizi yanlış yönlendirebiliyor veya bir propagandaya alet edebiliyor ve size yanıltıcı içerik sunabiliyor. Yapay zeka görselleri, videoları, içerikleri, sesleri manipüle edebilir. Çok gerçekçi görünebilir ki çıplak gözle ayırt etmemiz imkansız hale gelebilir. Dokuzuncusu güçlü parola kullanımı lazım. Yani özellikle çift faktörlü parola koruma sistemleri aktifleştirilirse çok daha yararlı olacaktır. Çünkü farklı uygulamalar sizin bu şifre verilerinize de erişebilir. Kamuya açık olmayan verilerin paylaşılmaması noktasında en önemli vurgu da onuncu maddede. Şahsi, kişisel ve özel bilgilerin kamuya açık olarak yayınlanmayan bilgilerin yapay zekayla paylaşılmaması gerektiği. Bu özellikle kamu görevlileri açısından da çok önemli. Herhangi bir kamuya açık olmayan verinin, bir belgenin, yapay zeka ile paylaşılması her güvenlik noktasında ihlale sebep olabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Hukuk, Sivas, Son Dakika

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