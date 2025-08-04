Yapay Zeka Laboratuvarı Açıldı

??????? Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) sağlık alanındaki teknolojik gelişmelere öncülük etmesi öngörülen "Tıbbi Yapay Zeka Ar-Ge Laboratuvarı" açıldı.

Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan ve Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı'na bağlı olarak faaliyet gösterecek olan laboratuvarın açılışında, laboratuvar sayesinde akademisyenler ve öğrencilerin yapay zekanın gücünü kullanarak tanı, tedavi ve hasta takip süreçlerini geliştirecek projelere imza atabileceğini söyledi.

Laboratuvarın, tıp ve teknolojinin kesişim noktasında, geleceğin sağlık çözümlerini üretme vizyonumuzun bir göstergesi olduğuna işaret eden Yasım, "KSÜ olarak sağlık alanında attığımız adımları bu tür yenilikçi yatırımlarla pekiştirmeye ve topluma fayda sağlayacak bilimsel çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz. Bu laboratuvarın hem üniversitemiz hem de ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi. Yapay zeka tarafından hazırlanan tanıtım filmi izlendi.

Açılışa, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Gül, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Boşnak, Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Adem Doğaner ilgililer katıldı.???????