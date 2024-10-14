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Yapay Zeka Medya Sektörünü Dönüştürüyor

Yapay Zeka Medya Sektörünü Dönüştürüyor

Xinhua raporu, yapay zekanın haber medyasındaki sorumluluk ve fırsatları artırdığını vurguluyor.

14.10.2024 11:41
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URUMQİ, 14 Ekim (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü tarafından 6. Dünya Medya Zirvesi'nde yayımlanan "Yapay Zeka Çağında Haber Medyasının Sorumluluk ve Görevi" başlıklı raporda yeni üretim faktörleri sunan, kullanıcı deneyimini geliştiren ve sektör olanakları vaat eden yapay zekanın haber medyası sektörünü dönüştürdüğü belirtildi.

Rapor, algoritma önerileri, sesli etkileşim ve görüntü oluşturma gibi yapay zeka teknolojisinin uygulanmasında sürekli kaydedilen atılımlara dikkat çekiyor. Raporda bazı ülke ve bölgelerdeki medya sektörlerinin, yapay zekayı yardımcı bir araç olarak kullanmaktan operasyonlarının temel faktörü haline getirmeye doğru kademeli bir geçiş yaptığı kaydediliyor.

Rapora göre yapay zeka, haber medyasında içerik toplama, üretim, dağıtım ve değerlendirmesini artırarak yeni bir üretkenlik dalgasına güç veriyor.

Raporda arka plan bilgilerinin toplanması, haber kaynakları ve irtibatların önerilmesi ve bilginin doğrulanmasına yönelik yapay zeka yardımcılarının, editörlere daha değerli haber rehberliği ve çeşitliğe sahip bakış açıları sunduğu ediliyor.

Raporda bot ve yapay zeka yaratıcı asistanları gibi yazıma yönelik teknolojilerin medya çalışanlarını tekrarlanan ve sıkıcı görevlerden kurtardığı vurgulanıyor.

Rapor, yapay zekanın birbiriyle bağlantılı devasa veriyi kullanarak medya kuruluşlarının daha doğru içerik sağlamak üzere daha derin içgörüler elde etmesine, kullanıcı profillerini inşa etmesine ve hedef kitleyle bağlantılarını güçlendirmesine imkan verdiğine dikkat çekiyor.

Raporda yapay zekanın, iletişimin etkinliğini değerlendirerek ve verileri hassas şekilde analiz ederek medya yönetiminde verimliliği artırdığı belirtiliyor.

Ayrıca raporda büyük yapay zeka modellerini kullanarak bilgiyi insan benzeri sohbetler yoluyla sağlamakta kullanan medya kuruluşlarının, geleneksel tek yönlü iletişim modelinden uzaklaştığı ve izleyicileriyle iki yönlü etkileşimi mümkün kıldığı vurgulanıyor.

Kaynak: Xinhua

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay Zeka Medya Sektörünü Dönüştürüyor - Son Dakika

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