Yapay Zeka Seçimleri Manipüle Edebilir - Son Dakika
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Yapay Zeka Seçimleri Manipüle Edebilir

Yapay Zeka Seçimleri Manipüle Edebilir

ABD'deki bir üniversitede görevli kitle iletişim uzmanı Prof. Dr. John Allen Hendricks, yapay zekanın sadece ABD'de değil, tüm dünyada seçimleri manipüle etme gücüne sahip olduğunu belirtti. Hendricks, sosyal medyanın siyasette önemli bir rol oynadığını ve politikacıların seçmenlere ulaşmak için sosyal medyayı tercih ettiğini söyledi. Ayrıca, yapay zekanın manipülasyon gücünün seçimlerde kullanıldığını ve bu konuda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Hendricks, sosyal medyanın düzenlenmesi gerektiğini ve medya okuryazarlığının geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

21.05.2024 11:07
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ABD'deki Stephen F. Austin Devlet Üniversitesinde kitle iletişim uzmanı Prof. Dr. John Allen Hendricks, yapay zekanın sadece ABD'de değil, tüm dünyada seçimleri manipüle etme gücüne sahip olduğunu belirtti.

16. Geleneksel İletişim Derneği Konferansı'na katılmak için geçen hafta İstanbul'a gelen Hendricks, AA muhabirine, bu sene yapılacak ABD seçimleri bağlamında sosyal medya ve yapay zekanın siyasete etkisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hendricks, "Sosyal medya 21. yüzyılda, özellikle de 2024'te siyasette ön planda ve merkezi bir rol oynuyor. Amerikan siyasetine baktığımda, siyasetçilerin seçmenlere ulaşmak için başvurdukları ilk yerin sosyal medya olduğunu görüyorum." dedi.

ABD'de geleneksel medya, televizyon, radyo ve gazetelerin seçmenlere verilecek mesajın çerçevesini çizdiğini ancak seçmenlerin artık geleneksel medyaya çok temkinli yaklaştığını dile getiren Hendricks, bu nedenle de politikacıların seçkin gazetecilere ihtiyaç duymadan, doğrudan kendileriyle iletişim kurulmasına imkan sağlayan sosyal medyaya yöneldiğini kaydetti.

Hendricks, sosyal medya sayesinde bilginin doğrudan siyasetçiden alınabildiğini belirterek, "Aslında sosyal medyanın siyasette bir ezici güç haline geldiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Sosyal medyanın en önemli yanının, anlık etkisi bulunması ve insanların bunu bireysel değil karşılıklı etkileşim ve yorum yaparak kullanabilmesi olduğunu aktaran Hendricks, "Neredeyse hepsi aynı şeylere inanan insanlardan oluşan bir topluluk, aynı şeyleri tartışmaya devam edecek. Bu da doğru olsun ya da olmasın aynı fikirleri ortaya çıkaracak. Bu sosyal medyanın bugün sunduğu bir şey." ifadelerini kullandı.

"Bu teknolojiyi (yapay zekayı) görenler ve tüketenler tarafından pek çok hata yapılacaktır"

Hendricks, ABD'de bu sene yapılacak seçimler bağlamında yapay zekanın manipülasyon gücünü de değerlendirdi.

"Yapay zeka, sadece ABD'de değil, tüm dünyada seçimleri manipüle etme gücüne kesinlikle sahip." diye konuşan Hendricks, ABD ve diğer ülkelerde, politikacıların seçmenlerin istediği söylemlerde bulunduğu birçok sahte videonun ortaya çıktığını dile getirdi.

Hendricks, "Seçmenler, özellikle de sosyal medya kullanıcıları, henüz yeterince bilge değiller çünkü bu çok yeni bir teknoloji, çevrim içi yapay zeka iletişimin çok yeni bir yolu. Bu teknolojinin çok erken aşamalarındayız. Bu yüzden bence bu teknolojiyi görenler ve tüketenler tarafından pek çok hata yapılacaktır." dedi.

Siyasi meselelerde yapay zeka konusunda çok dikkatli olunması uyarısında bulunan Hendricks, çok yeni ve çok inandırıcı bu teknolojinin, gerçek ile sahteyi ayırt etmeyi zorlaştırdığını ve bu kabiliyeti kazanabilmek için medya okuryazarlığının gelişmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal medyayı "Bir Amerikan terimi kullanacak olursak, vahşi Batı." şeklinde tanımlayan Hendricks, hükümetlerin sosyal medyaya bir ölçüde düzenleme getirmesi gerektiğini kaydetti.

Teknolojide hızlı gelişim yaşanırken bazı düzenlemelerin bir noktaya kadar kontrol sağlayabileceğini savunan Hendricks, ancak bu düzenlemelerin toplumun haklarını bastıracak veya elinden alacak ölçüde olmaması gerektiğini belirtti.

Hendricks, "Herkes sahte bir isimle sosyal medya hesabı açabiliyor. Sahte bir isim oluşturur ve bu da onları asla söylemeyecekleri şeyleri söylemeye teşvik eder ve cesaretlendirir. Bu da bence retoriği olumsuz ve nefret söylemine varan bir şekilde tırmandırıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

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