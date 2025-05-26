Yapay Zeka Sektörleri Değiştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yapay Zeka Sektörleri Değiştiriyor

Haberin Videosunu İzleyin
26.05.2025 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yapay Zeka Sektörleri Değiştiriyor
Haber Videosu

Yapay zeka, sağlık, tarım ve sanayi gibi birçok alanda devrim niteliğinde gelişmelere yol açıyor.

Yapay zeka bir çok sektörde devrim niteliğinde değişimlere yol açtı

MALATYA - Malatya Turgut Özal Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gürkan Kavuran, yapay zekanın birçok sektörde devrim niteliğinde değişimlere yol açtığını belirtti.

Yapay zekanın öğrenme, problem çözme, karar verme gibi insan zekasına özgü yetenekleri taklit eden bilgisayar sistemleri ve algoritmalardan oluştuğunu ifade eden Kavuran, bu teknolojinin makinelerin gözlem yaparak öğrenmesini, verilere dayanarak karar vermesini ve karmaşık görevleri otomatik olarak yerine getirmesini sağladığını söyledi.

Doç. Dr. Kavuran, yapay zekanın sağlık, tarım, çevre, üretim ve robotik gibi birçok alanda çığır açıcı uygulamalara imza attığını ifade ederek, özellikle sağlık alanında yapay zeka destekli görüntü işleme sistemlerinin erken teşhis, kişiselleştirilmiş tedavi planlaması ve hasta takibi gibi konularda hekimlere büyük destek sağladığını belirtti. Kavuran, "Yapay zeka sayesinde tanı süreci artık daha hızlı, daha doğru ve daha erişilebilir" dedi.

Tarımda ise akıllı sulama sistemlerinden hastalık tahminine kadar pek çok alanda kullanılan yapay zeka uygulamalarının hem verimliliği artırdığını hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sağladığını aktaran Kavuran, " Yapay zeka çevre ve iklim alanlarında büyük veri analizleri ile hava kalitesi tahmini, afet erken uyarı sistemleri ve iklim değişikliğinin takibi gibi konularda da aktif rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın sanayi alanında endüstri 4.0'ın temelini oluşturarak arıza tahmini, kalite kontrol, enerji verimliliği ve esnek üretim hatlarında yüksek katma değer sağladığını kaydeden Doç. Dr. Kavuran, yapay zeka teknolojilerinin gelişimiyle birlikte etik, hukuki ve toplumsal sorumlulukların da dikkate alınması gerektiğini de belirterek, eğitim sisteminin bu dönüşüme uygun olarak yeniden yapılandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin 11. Kalkınma Planı'nda yapay zekanın öncelikli teknolojiler arasında yer aldığını hatırlatan Kavuran, yerli üretimin artırılması, kamu hizmetlerinin verimli hale getirilmesi ve insan kaynağının dönüştürülmesi gibi hedeflerin Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında uygulamaya konulduğunu ifade etti.

Yapay zekanın geleceğimizi dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Kavuran, "Bu sürecin insan odaklı, etik temellere dayanan ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi büyük önem taşıyor. Bilim insanları, mühendisler ve karar vericiler olarak bizlere düşen görev, bu süreci sağduyulu bir şekilde yönlendirmek ve toplumun tüm kesimleri için faydaya dönüştürmektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Malatya, Güncel, Eğitim, Çevre, Hukuk, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay Zeka Sektörleri Değiştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet Dükkanlara kurşun yağdırdı Polonya'dan Türkiye'ye uzanan husumet! Dükkanlara kurşun yağdırdı
Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Muharrem İnce’den dikkat çeken 3. yol mesajı Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı
İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı
Sinan Engin, Galatasaray’ın yeni transferini açıkladı Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı
Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı Aslanlara verdiği isim dikkat çekti Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Aslanlara verdiği isim dikkat çekti
Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü
Romulo’ya sürpriz talip Fenerbahçe’ye elenen takım onu istiyor Romulo'ya sürpriz talip! Fenerbahçe'ye elenen takım onu istiyor
Galatasaray’da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var Galatasaray'da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var

10:36
Eşi Brigitte, Macron’u kameraların önünde tokatladı
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı
10:29
Künefe zincirine FETÖ operasyonu 33 şüpheli gözaltına alındı
Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
10:09
Dekanın profesörlüğü iptal edildi 10 yıldır aldığı maaş ne olacak
Dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ne olacak?
10:07
Terme’de skandal görüntüler Festival alanı Las Vegas’ı aratmadı
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı
19:05
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
18:53
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
18:29
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı ile görüştü
17:57
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor
17:42
İzmir’de zeytinlik alanda yangın Kontrol altına alındı
İzmir'de zeytinlik alanda yangın! Kontrol altına alındı
17:41
Tümer Metin, Fenerbahçe’nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 12:27:06. #7.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Sektörleri Değiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.