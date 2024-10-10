Yapı Denetim Çalışanları Tekirdağ'da İş Bıraktı - Son Dakika
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Yapı Denetim Çalışanları Tekirdağ'da İş Bıraktı

Yapı Denetim Çalışanları Tekirdağ\'da İş Bıraktı

Tekirdağ'da yapı denetim firması çalışanları, şiddet olayları nedeniyle 14 Ekim'e kadar iş bırakma kararı aldı.

10.10.2024 13:46
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Tekirdağ'da denetledikleri şantiyelerde fiziki ve sözlü saldırıya uğradıklarını öne süren yapı denetim firması çalışanları, 14 Ekim'e kadar iş bırakma kararı aldı.

Tekirdağ Yapı Denetim Birlik Başkanı Yener Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapı denetim firması çalışanlarının, maruz kaldıkları şiddet olaylarına karşı iş bıraktıklarını söyledi.

Son yıllarda mimar ve mühendislere karşı meydana gelen şiddet olaylarına dikkati çekmek istediklerini aktaran Akbaş, "Geçtiğimiz bir ay içerisinde Tekirdağ'da artan eylemlere binaen sesimizi duyurmak, Bakanlığımızın ve diğer kurumlarımızın dikkatini çekmek için eylem gerçekleştiriyoruz." dedi.

Akbaş, kentteki 50 yapı denetim firmasının çalışanlarının başlattığı eylemin 14 Ekim'e kadar süreceğini dile getirdi.

Son bir ayda, yapı denetim firması çalışanlarının ölümcül neticelere varabilecek saldırılarla karşılaştıklarını ileri süren Akbaş, "Acil olan görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Onun dışında beton dökümüne izin vermeyeceğiz. Bu ustalarımızdan müteahhitlerimize varana kadar herkesin dikkatini çeksin. Toplum bu konuya bir eğilsin baksın. Buna dikkat çekmek amacımız." diye konuştu.

İnşaat mühendisi Kaan Değirmenci ise şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirtti.

Temelden çatıya kadar yapılan inşaatın her türlü denetimini üstlendiklerini anlatan Değirmenci "Bu denetimler esnasında demir donatı imalatında bulduğum bir eksiği ustaya söylemem üzerine bağırıp çağırmaya başladı. Ben olayın uzamaması için arabaya giderken, demir anahtar ile kafama vuruldu. Daha sonra 3 kişi gelip beni darp ettiler. Biz insanlar depremde can kaybı yaşamasın diye uğraşırken kendi canımızdan oluyorduk. Artık bu tip olaylara dur demek istiyoruz. Bu olaylara dur diyemezsek, imalatları düzeltemezsek kentsel dönüşüme muhtaç şehirler inşa ederiz." şeklinde konuştu.

İnşaat mühendisi Cihan Özçelik de denetimler sırasında sözlü şiddetle karşılaştığını, Tekirdağ'da müteahhitlerin sorumluluklarını yerine getirdiğini ancak işçilerin bazılarının nitelikli şekilde çalışmadığını iddia etti.

Tekirdağ'da yapı denetim firma yetkilisi Onur Gürbüz 8 Ağustos'ta, inşaat mühendisi Kaan Değirmenci ise 14 Eylül'de denetim için gittikleri inşaatta gördükleri eksikleri bildirdikleri ustalar tarafından önce sözlü ardından fiziki saldırıya uğramış, ardından karakola giderek şikayetçi olmuştu.

Kaynak: AA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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