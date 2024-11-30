Yapı Denetim Sisteminde Önemli Değişiklikler

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, özellikle küçük metrajlı işlerin denetimini üstlenmek istemeyen yapı denetim kuruluşlarına uygulanan elektronik dağıtım sıralamasından çıkarılma cezasının, 60 günden 90 güne çıkarıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 'Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, yapı denetim sisteminin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda görevlendirildiği işlerin sözleşmesini imzalamaktan kaçınan yapı denetim kuruluşlarına verilen sıralamadan çıkarılma cezası, 60 günden 90 güne yükseltildi.

YARDIMCI KONTROL ELEMANI RUHSAT AŞAMASINDA ATANACAK

Yapı denetim kuruluşlarının çalışma esasına göre, kuruluşun ilk görevi sözleşmeyi imzalayıp, ruhsat aşamasına gelene kadar projeyi inceleme olarak belirleniyor. Ruhsattan sonra ise uygulamaya yönelik denetim yapılıyor. Yeni düzenlemeyle, yardımcı kontrol elemanının elektronik dağıtım sonrasında 8-11 iş günü içinde görevlendirilmesi zorunluluğuna son verildi. Artık bu zorunluluk, iş atandığında değil ruhsat aşamasına gelindiğinde uygulanacak. Böylece yapı denetim kuruluşlarının görevlendirildiği işlerde, yapı sahiplerini mağdur etmeden söz konusu işlerin denetimlerini üstlenmesi kolaylaştırıldı ve süreçlerin hızlandırılması sağlandı.

RES'LER İÇİN YENİ KÜME YAPI TANIMI

Aynı düzenleme kapsamında rüzgar enerji santrali (RES) yatırımlarının hızlanması ve ruhsatlandırma süreçleri ile ilgili de denetim kolaylığı getirildi. Acele kamulaştırma kararı alınmış ve mahkemece el atma kararı verilmiş bir bölgedeki RES yapılarının 'küme yapı' yapılarak tek bir denetim firmasına atanmasının önü açıldı.