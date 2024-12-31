Yaralı Caretta Caretta Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde denizde yaralı halde bulunan caretta caretta kurtarıldı.
Karaköy Mahallesi'ndeki Karios Marina Limanı'nda, bir caretta carettayı hareketsiz halde görenler durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) bildirdi.
Bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denizden çıkarılan kaplumbağa, DEKAMER görevlilerine teslim edildi.
Kaplumbağanın Ortaca ilçesindeki DEKAMER'de tedavi edileceği belirtildi.
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