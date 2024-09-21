Yaralı Karaca Doğaya Döndü

Kastamonu'da yaralı bulunduğu yerden alınarak tedavi edilen karaca, doğaya bırakıldı.
Merkeze bağlı Terzi köyünde bahçesinde bitkin düşen yaralı karacayı gören bir vatandaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.
İhbar üzerine harekete geçen DKMP ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri köye giderek karacayı aldı.
İlk muayenesinde gözünde yara bulunan karaca, veteriner hekimlerce tedavi edildi.
Birkaç gün devam eden rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan karaca, DKMP ekiplerince tekrar doğal ortamına bırakıldı.
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