Yaralı Karaca Tedaviye Alındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde jandarmanın devriye sırasında bulduğu yaralı karaca tedavi altına alındı.

Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında İnebolu-Çatalzeytin kara yolunda yaralı bir karaca gördü.

Jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan karaca, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne teslim edildi.