Yaralı Karaca Tedaviye Alındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde jandarmanın devriye sırasında bulduğu yaralı karaca tedavi altına alındı.
Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında İnebolu-Çatalzeytin kara yolunda yaralı bir karaca gördü.
Jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan karaca, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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