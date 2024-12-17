Yaralı Kurt Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Yaralı Kurt Tedavi Altına Alındı

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Tatvan'da yol kenarında yaralı bulunan kurt, tedavi için rehabilitasyon merkezine götürüldü.

17.12.2024 18:36
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Tatvan'da yaralı halde bulunan kurt tedavi altına alındı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan kurt, tedavi edilmek üzere rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Tatvan Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında vatandaşlar tarafından yaralı bir kurt olduğu ihbarı üzerine Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri olay yerine gitti. Yaralı kurt, güvenli bir şekilde alınarak merkeze götürüldü. Yapılan kontrollerde kurdun sağ ön ayağının ezildiği ve bu nedenle yürüyemediği belirlendi. İlk müdahalesi merkezde yapılan yaralı kurt, daha kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.

Tatvan Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Rehber Altıntaş, "Dün, bir kaza sonucu travmatik yaralanan bir kurt olduğuna dair ihbar aldık. Ekiplerimizle birlikte olay yerine giderek yaralı kurdu Tatvan Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Merkezi'ne getirdik ve burada gerekli müdahaleleri yaptık. Tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınması için ilgili kurumlara gerekli bilgiyi verdik" dedi.

Kaynak: İHA

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