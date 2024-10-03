Yaralı Şahin Koruma Altına Alındı

Kilis'te yaralı olarak bulunan şahin, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Bektaşoğlu köyünde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında bitkin ve yaralı halde yol kenarında şahin buldu.
Yaralı şahin, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Koruma altına alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
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