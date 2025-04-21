Yaralı Şahin Tedavi Edilecek

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında kırsalda kanatlarından yaralanan ve uçamayan bir şahini fark etti.

Ekiplerce alınan yaralı kuş, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Durum İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) timine bildirildi.

Ekipler, yaralı şahini tedavisi için Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.