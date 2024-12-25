Yaralı Yaban Keçisi Tedavi Altında

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Tunceli'de yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı

TUNCELİ - Tunceli'de, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kenarında yaralı halde erkek yaban keçisi gören vatandaşlar, keçiyi alarak ilçe merkezine getirdi. Burada veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan yaralı yaban keçisi daha sonra tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Yaban keçisinin kaçak avlanmasına 650 bin lira para cezası kesiliyor.