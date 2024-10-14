Yargı Paketlerinde Caydırıcılık Vurgusu

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. ve 10. yargı paketlerinde ceza adalet sisteminde, cezaların caydırıcılığı konusunda ve cezasızlık algısının ortadan kaldırılması anlamında önemli taslak çalışmalar bulunduğunu bildirdi.

İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Adalet Bakanı Tunç'un yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, yargı mensupları ve bakanlık personeli katıldı.

Bakan Tunç, fuarın açılışındaki konuşmasında, İşyurtları Kurumunun, hükümlülerin meslek edinmelerini sağladığını ve topluma kazandırılmalarına katkı yaptığını belirtti.

Kurumun kapasitesinin arttırılması adına çalışmaların sürdüğünü dile getiren Tunç, "Birer üretim merkezi olan İşyurtlarımız KİT'ler arasında da baktığımız zaman en büyük kamu iktisadi teşebbüsleri arasında olabilecek nitelikte." dedi.

Hukuk devletinin amacının adaletin tecellisi olduğunu vurgulayan Tunç, adaletin tecellisi konusunda en önemli hususun ceza adalet sistemi olduğunu bildirdi. Bakan Tunç, "Ceza adalet sistemi caydırıcı olmalı, toplumu suçtan korumalı, hak edene hak ettiği yaptırımı vermeli." diye konuştu.

Ceza adalet sisteminin soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarından oluştuğunu aktaran Tunç, "Cezanın infazı eğer kişiyi ıslah edebiliyorsa, onu topluma kazandırabiliyorsa, bir daha suç işlemeyecek hale getirebiliyorsa o zaman işte ceza adaletinin en önemli aşaması da gerçekleşmiş olur. Ceza infazı özellikle toplumu suçtan korumaya yönelik ceza adaletinin en önemli safhası. O nedenle bu aşamaya çok önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son zamanlarda toplumu suçtan korumaya, huzur ve sükuna yönelik suçların önlenmesinin daha da önem kazandığını kaydeden Tunç, özellikle internet ve sosyal mecralarla yeni suç tiplerinin ortaya çıktığını söyledi. Yargı reformu belgeleriyle mevzuatta birçok değişiklikler yapıldığını belirten Tunç, yeni suç tiplerinin doğması nedeniyle bugüne kadar yapılan değişikliklere ilave olarak yapılması gerekenler konusunda da çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bakan Tunç, şöyle konuştu:

"Şu anda Meclisin gündeminde olan 9. Yargı Paketi'nde ve Meclisin gündeminde olan, milletvekillerimizin takdirine arz ettiğimiz 10. Yargı Paketi'nde de gerek ceza adalet sistemiyle ilgili, gerek cezalardaki caydırıcılıkla ilgili olarak önemli taslaklarımız var. Bazı suçlar bakımından, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamalarına yönelik, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik, Türk Ceza Kanunu'muzda özellikle bazı suçlarla ilgili alt ve üst sınırla ilgili toplumdan ve uygulayıcılardan gelen eleştirilerin ortadan kaldırılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var."

Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, belgede yer alan hedefleri birer birer hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

"Üretime katılan mahkumlar daha az suç işleme eğiliminde"

Adalet Bakanı Tunç, cezaevlerinde bulunan kişilere yönelik her kademede eğitim öğretim faaliyeti sağlandığını belirterek, açılan kurslarda 2023'te 3 bin 575 kişinin, 2024'te ise şu ana kadar 1620 kişinin okuma yazma öğrendiğini bildirdi.

Hükümlü ve tutuklulara yönelik meslek edindirme çalışmalarının da devam ettiğini dile getiren Tunç, "Meslek kazanan ve üretime katılan mahkumların cezaevinden çıktıktan sonra daha az suç işleme eğiliminde olduğunu ve bu sistemin toplum güvenliğine katkı sunduğunu görüyoruz. Bizler bu konuda hedef koyarken içerisinden çıktığımız medeniyetin gereklerine uygun olarak insanlarımızı kazanmayı ve yüksek değerler ile donatarak topluma geri dönmelerini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Bakan Tunç, işyurtlarının birer fabrika gibi çalışmaya devam ettiğini dile getirerek, mobilyadan tekstile, inşaat ve onarımdan gıda ve tarım ürünleri üretimine kadar birçok alanda üretim yapıldığını ifade etti.

İşyurtlarındaki üretimin ekonomiye de katkı sağladığını bildiren Tunç, elde edilen gelirin vatandaşların daha kaliteli hizmet alabilmesi adına fiziki ihtiyaçların karşılanmasında kullanıldığını kaydetti.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci de kurumun hükümlü ve tutuklulara meslek edindirmeyi amaçladığını belirterek, cezaevlerinde bulunan birçok kişinin meslek sahibi yapıldığını kaydetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse de en etkili ıslah metodunun; kişilerin üretim süreçlerine katılması olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Tunç ile protokol üyeleri tarafından fuarın açılışı gerçekleştirildi.