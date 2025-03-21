Yargıç, DOGE'nin SSA Verilerine Erişimini Engelledi

ABD'de federal yargıç, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) Sosyal Güvenlik İdaresince (SSA) muhafaza edilen milyonlarca kişinin bilgilerine erişimini geçici olarak engelledi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Maryland Bölge Mahkemesi Yargıcı Ellen Hollander, DOGE'nin, milyonlarca ABD'linin SSA'daki kişisel bilgilerine erişimine ilişkin kararını açıkladı.

Hollander, SSA'nın DOGE ekibine, kişilerin tıbbi kayıtları, ehliyet numaraları, banka ve kredi kartı bilgileri, vergi, gelir ve iş bilgileri gibi verilerine "serbest erişim sağladığını" ifade ederek, departmanın bu bilgilere erişimini geçici olarak engelledi.

DOGE ekibinin, SSA'da "şüpheden yola çıkarak bir dolandırıcılık salgını arayışı içinde olduğunu ve gerçek bir kanıt olmadan samanlıkta iğne aradığını" savunan Hollander, departmanın SSA'dan elde ettiği kişisel bilgileri silmesi talimatı da verdi.

Öte yandan, SSA Başkan Vekili Michelle King, 18 Şubat'ta DOGE'nin, kurumun veri tabanına erişim sağlamak istemesi üzerine görevinden istifa etmişti.