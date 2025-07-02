Yargıç Trump'ın Haitililere Yönelik Kararını Durdurdu

NEW ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin, Haitililer için geçici koruma statüsünün süresini kısaltma ve sona erdirme kararını durdurdu.

New York Bölge Yargıcı Brian M. Cogan, Trump yönetiminin, ülkedeki 500 bini aşkın Haitiliyi etkileyebilecek kararına ilişkin açıklama yaptı.

Federal Yargıç Cogan, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde geçici koruma statüsü için 3 Şubat 2026'ya kadar süre verildiğini belirterek ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) 2 Eylül'de statünün feshedilmesi yönündeki kararının "hükümsüz" olduğunu ifade etti.

Trump yönetiminin kararının, geçici koruma statüsünün, böyle bir karar almadan belli bir süre önce bildirilmesine ilişkin kurallarını "ihlal ettiğini" belirten Cogan, "hükümet belirli süreliğine bir hak sağladığında, kişilerin de en azından bu sürenin sonuna kadar bu haktan faydalanma beklentisi olduğunu" kaydetti.

Biden yönetimi, Haitililere ilişkin geçici koruma statüsü için 3 Şubat 2026'ya kadar süre vermiş, Trump yönetimi şubatta bu tarihi 3 Ağustos'a çekmişti.

DHS, 27 Haziran'da, Haiti için 3 Ağustos'ta süresi dolan geçici koruma statüsünün sonlandırılacağını ve statünün feshinin 2 Eylül'de yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.