Yargıç Trump'ın TPS Planını Durdurdu - Son Dakika
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Yargıç Trump'ın TPS Planını Durdurdu

01.08.2025 11:36
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Yargıç Trina Thompson, TPS programını sona erdirme planını durdurarak 60 bin göçmenin korumasını uzattı.

SAN ABD'de federal yargıç Trina Thompson, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Geçici Koruma Statüsü (TPS) programını sona erdirme planına karşı karar vererek, Nepal, Honduras ve Nikaragua da dahil olmak üzere Orta Amerika ve Asya'dan ülkeye gelen yaklaşık 60 bin kişinin Geçici Koruma Statüsü'nü uzattı.

ABD California Kuzey Bölgesi Bölge Hakimi Thompson, yönetimin Geçici Koruma Statüsü programını sona erdirme planına karşı durdurma kararı alırken davanın ne zaman sonuçlanacağına dair bir tarih belirlemedi.

Dava süreci devam ederken programa dahil olan yaklaşık 60 bin göçmenin korumalarının devam etmesine hükmeden yargıç Thompson, yönetimin Honduras'taki siyasi şiddet ve Nikaragua'daki son kasırga ve fırtınaların etkisi gibi "ülke koşullarının objektif bir incelemesini" yapmadan göçmen statüsü korumalarını sona erdirdiğini söyledi.

Thompson, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve Trump'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamaların "belirli göçmen nüfusun beyaz nüfusun yerini alacağına dair ayrımcı inancı" sürdürdüğünü ifade etti.

Konuya ilişkin bir sonraki duruşmanın 18 Kasım'da yapılması planlanıyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), 8 Temmuz'da Nikaragua ve Honduraslı göçmenlere yönelik Geçici Koruma Statüsü (TPS) programının sona ereceğini açıklamıştı.

Geçici Koruma Statüsü

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atmış, bu girişimlerden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.

Geçici Koruma Statüsü, göçmenlerin, ülkede çalışabilmelerine olanak tanırken, sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yargıç Trump'ın TPS Planını Durdurdu - Son Dakika

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