Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Hukuk devleti gereklerine uygun ve kaliteli bir yargı hizmetiyle toplumun hukuki güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yüksek Mahkemenin, hukuk devleti gereklerine uygun ve kaliteli bir yargı hizmetiyle toplumun hukuki güvenliğini sağlamak için görev yapmaya devam edeceğini bildirdi.

Akarca, Yargıtayın 156. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları ilkelerine bağlı kalarak adalet sistemine ve yargıya duyulan güveni teminat altına alan, örnek, güvenilir ve saygın Yargıtayın kuruluşunun 156. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını" belirtti.

Yargıtayın temel hak ve özgürlükleri koruyarak, adaleti hızlı, etkin ve doğru şekilde gerçekleştirmeyi amaç edindiğini kaydeden Akarca, "Yargıtay, adli yargı alanında uygulama birliğinin desteklenmesi ve ülkedeki içtihat tutarlılığının sağlanması amacıyla mahkemelere yol gösterici olup, yargı sistemi için yürüttüğü çalışma ve reformlarla Türk milletine daha nitelikli bir yargı hizmeti vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplumun hukuki güvenliğini sağlama adına Yargıtayın görev yapmaya devam edeceğini vurgulayan Akarca, şu ifadeleri kullandı:

"Yargıtayımız, geçmişten günümüze sahip olduğu köklü kültür ve vizyonla, ulusal ve uluslararası alandaki en üst standartları sağlamayı ilke edinmiş olup, çağın gerektirdiği şekilde hukuk devleti gereklerine uygun ve kaliteli bir yargı hizmetiyle toplumun hukuki güvenliğini sağlamak için görev yapmaya devam edecektir. Görevini üstün gayretle yerine getiren Yargıtay mensupları, hukuken ve vicdanen taşıdıkları sorumluluk konusunda yüksek bir bilince sahiptir."

Akarca, adaletin hızlı ve etkin biçimde tecellisi için, ilkeli ve özverili şekilde görevini yerine getiren tüm Yargıtay mensuplarını kutladığını belirtti.