Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yüksek Mahkemenin, hukuk devleti gereklerine uygun ve kaliteli bir yargı hizmetiyle toplumun hukuki güvenliğini sağlamak için görev yapmaya devam edeceğini bildirdi.
Akarca, Yargıtayın 156. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları ilkelerine bağlı kalarak adalet sistemine ve yargıya duyulan güveni teminat altına alan, örnek, güvenilir ve saygın Yargıtayın kuruluşunun 156. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını" belirtti.
Yargıtayın temel hak ve özgürlükleri koruyarak, adaleti hızlı, etkin ve doğru şekilde gerçekleştirmeyi amaç edindiğini kaydeden Akarca, "Yargıtay, adli yargı alanında uygulama birliğinin desteklenmesi ve ülkedeki içtihat tutarlılığının sağlanması amacıyla mahkemelere yol gösterici olup, yargı sistemi için yürüttüğü çalışma ve reformlarla Türk milletine daha nitelikli bir yargı hizmeti vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Toplumun hukuki güvenliğini sağlama adına Yargıtayın görev yapmaya devam edeceğini vurgulayan Akarca, şu ifadeleri kullandı:
"Yargıtayımız, geçmişten günümüze sahip olduğu köklü kültür ve vizyonla, ulusal ve uluslararası alandaki en üst standartları sağlamayı ilke edinmiş olup, çağın gerektirdiği şekilde hukuk devleti gereklerine uygun ve kaliteli bir yargı hizmetiyle toplumun hukuki güvenliğini sağlamak için görev yapmaya devam edecektir. Görevini üstün gayretle yerine getiren Yargıtay mensupları, hukuken ve vicdanen taşıdıkları sorumluluk konusunda yüksek bir bilince sahiptir."
Akarca, adaletin hızlı ve etkin biçimde tecellisi için, ilkeli ve özverili şekilde görevini yerine getiren tüm Yargıtay mensuplarını kutladığını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Hukuk devleti gereklerine uygun ve kaliteli bir yargı hizmetiyle toplumun hukuki güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz - Son Dakika
THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı yarın başlayacak. A. Efes, Bayern Münih ile evinde karşılaşacak. Fenerbahçe ise lider Real Madrid'e konuk olacak. Panathinaikos ise ASVEL'i ağırlayacak. Toplamda 6 karşılaşmanın oynanacağı hafta, 8 Mart Cuma günü sona erecek.
Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Şubat ayı içerisinde toplam 115 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Karabük'te bir vatandaş, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler tarafından 480 bin lira dolandırıldığını belirterek polis ekiplerinden yardım istedi. Hızla harekete geçen polis ekipleri, vatandaşın kartlarından çekilen paraların iadesini sağlayarak dolandırıcılığın önüne geçti. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ise vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, üçüncü kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı işçi, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Osmanlı mesire alanında iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Abuzer Ölmez hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Köprülüler Anadolu Lisesi'nin öğrencilerini taşıyan bir servis minibüsü tarlaya devrildi. Kazada, sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı. Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'ndaki bir adreste işlenmiş hayvan derilerinin satıldığı ihbarını değerlendirdi. Piton yılanı derilerinin tekstil ürününe çevrildiğini tespit eden ekipler, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, 1486 piton yılanı derisi, 4 piton derisinden yapılmış çanta ve 11 devekuşu derisinden yapılmış çanta ele geçirildi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kaymakam İsmail Alsancak başkanlığında seçim güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıya, ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet müdürü vekili, ilçe seçim kurulu başkanı ve daire amirleri katıldı. Toplantıda, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde alınacak tedbirler ve vatandaşların huzurlu bir şekilde oy verme işlemini tamamlaması için gerekenler ele alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?