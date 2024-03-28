Yargıtay Başkanı Seçimlerinde Hiçbir Aday Salt Çoğunluğu Sağlayamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yargıtay Başkanı Seçimlerinde Hiçbir Aday Salt Çoğunluğu Sağlayamadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması üzerine yapılan başkanlık seçimlerinin dokuzuncu turunda da hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı. Seçime katılım 336 olarak kaydedilirken, kullanılan oylardan 11'i boş, 68'i ise geçersiz sayıldı. Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekmektedir.

28.03.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin dokuzuncu turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk sekiz turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, Akarca ve Kerkez'in katıldığı dokuzuncu tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 119, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 138 oy aldı.

Seçime katılımın 336 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 11'i boş, 68'i ise geçersiz sayıldı.

Sekizinci tur oylamada diğer aday Muhsin Şentürk 96 oy almış, 3 oy geçersiz sayılmış, boş oy ise kullanılmamıştı.

Seçime onuncu tur oylamayla devam ediliyor.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Mehmet Akarca, Yargıtay, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı Seçimlerinde Hiçbir Aday Salt Çoğunluğu Sağlayamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ardahan'da Veterinere Götürülürken Kaybolan Buzağı Köylülerce Bulundu
    11:36 Ardahan'da Veterinere Götürülürken Kaybolan Buzağı Köylülerce Bulundu

    Ardahan'ın Bağdeşen köyünde hasta olan bir buzağı, veterinere götürülürken pikaptan düşüp kayboldu. Köylüler tarafından bulunan buzağı tedavi edildikten sonra sahibine teslim edildi.

  • Denizlispor, Keçiörengücü ile kritik maça hazırlanıyor
    11:36 Denizlispor, Keçiörengücü ile kritik maça hazırlanıyor

    TFF U19 Elit B Ligi 28. haftasında Denizlispor, alt sıralardan kurtulma adına önemli olan karşılaşmaya 3 puan parolası ile hazırlanıyor. Denizlispor, 31 puanla 15. sırada bulunan ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik Sorumlu Mustafa Ali Gözlükaya, kazanmaları gereken bir maç olduğunu belirtti.

  • Antalya'da 31 Mart seçimleri için güvenlik önlemleri alındı
    11:36 Antalya'da 31 Mart seçimleri için güvenlik önlemleri alındı

    Antalya Valisi Hulusi Şahin, 31 Mart yerel seçimlerinde 6 bin 40 sandıkta 1 milyon 925 bin 946 seçmenin oy kullanacağını ve 11 bin 520 personelin görev alacağını açıkladı. Şahin, güvenlik önlemlerinin sıkı bir şekilde alındığını ve kolluk görevlilerinin takviyelerle hazır olduğunu belirtti. Antalya'da seçmen iradesinin bağımsız, huzurlu ve sorunsuz bir şekilde sandığa yansıyacağı bir seçim beklediklerini ifade etti.

  • Karaman'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi
    11:35 Karaman'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

    Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında yapılan toplantıda, seçim süreci, oyların sayımı ve güvenliği konularında alınacak tedbirler ele alındı. Vali Sarıibrahim, seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesini temenni ederek, ülkeye hayırlı olmasını diledi. Toplantıya, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve kurum müdürleri katıldı.

  • Türk Güreş Camiası İftarda Buluştu
    11:35 Türk Güreş Camiası İftarda Buluştu

    Türkiye Güreş Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen iftar programında güreş camiası bir araya geldi. Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve TGF Başkanı Şeref Eroğlu'nun da katıldığı iftarda, güreşin Türk kültüründeki önemi vurgulandı. Türk güreşinin yükselişte olduğu belirtilirken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda büyük başarılar hedeflendiği ifade edildi. Ayrıca, Türk güreşinin geçmişte elde ettiği başarıların devam etmesi ve yeni kotalar alınması amaçlandığı belirtildi.

  • Bodrum Belediyesi Yalıkavak Anaokulu'nun Temeli Atıldı
    11:35 Bodrum Belediyesi Yalıkavak Anaokulu'nun Temeli Atıldı

    Bodrum Belediyesi, vatandaşların katıldığı törenle Yalıkavak Anaokulu'nun temelini attı. Anaokulu, kış nüfusunun yüksek olması ve taleplerin artması üzerine planlanmıştır. Temel atma törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın temsilcisi ve diğer yetkililer katıldı. Anaokulu, 2024-2025 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmesi hedeflenmektedir.

  • Mersin'de motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti
    11:33 Mersin'de motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

    Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Fatih Şahinoğlu'nun kullandığı motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

  • Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı
    11:33 Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı

    Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

  • İmkander Gaziantep Şubesi Gazze ve Suriye'de binlerce aileye iftar yemeği dağıtıyor
    11:32 İmkander Gaziantep Şubesi Gazze ve Suriye'de binlerce aileye iftar yemeği dağıtıyor

    İmkander Gaziantep Şubesi, Gazze'de ve Suriye'de bulunan kamplarda binlerce aileye her gün iftar yemeği dağıtıyor. Gaziantep'te ise yetim ve fakir ailelere iftar yemeği veren dernek, mazlumlara yardım etmek için çalışmalarını hızlandırdı. İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, Türkiye'deki Müslüman kardeşlere yardımlarından dolayı teşekkür ederek, desteklerini beklediklerini belirtti.

  • Yüksekova'da karla mücadele çalışması devam ediyor
    11:32 Yüksekova'da karla mücadele çalışması devam ediyor

    Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının açılmasını için çalışmalarına devam ediyor. Karayolları 117. Şube Şefliği ise Şemdinli bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

  • Muğla'da Yerel Seçimlerde Engelli Vatandaşlara Nakil Hizmeti
    11:31 Muğla'da Yerel Seçimlerde Engelli Vatandaşlara Nakil Hizmeti

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yapılacak yerel seçimlerde oy kullanacak yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlar için hasta ve engelli nakil araçları hizmeti sunacak.


10:21 Yargıtay başkanlık seçimi 10. tura kaldı Yargıtay başkanlık seçimi 10. tura kaldı
09:35 BDDK’dan yeni Seçil Erzan kararı: Yazışmalar ve tapeler tek tek yeniden incelenecek BDDK'dan yeni Seçil Erzan kararı: Yazışmalar ve tapeler tek tek yeniden incelenecek
09:19 Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar
08:23 YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak
07:52 Cübbeli’den İsmailağa Cemaati’ne yanıt: Tarikat Hasan Efendi’nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin Cübbeli'den İsmailağa Cemaati'ne yanıt: Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin
10:40 Kadıköy’deki maç günlerce konuşulmuştu Fenerbahçe’nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez’den net yorum Kadıköy'deki maç günlerce konuşulmuştu! Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez'den net yorum
10:18 Milli voleybolcudan maç sonu sevgilisine evlilik teklifi Milli voleybolcudan maç sonu sevgilisine evlilik teklifi
10:00 Parkta çocuğuyle ilgilenirken altınlarını çaldırdı Parkta çocuğuyle ilgilenirken altınlarını çaldırdı
09:59 Kendilerinden geçtiler Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na katılan Gürcistan’ın büyük coşkusu Kendilerinden geçtiler! Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Gürcistan'ın büyük coşkusu
09:57 Endonezya’dan radikal karar Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta’yı adaya taşıyorlar Endonezya'dan radikal karar! Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta'yı adaya taşıyorlar
09:51 Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip, eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip, eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı
09:42 Sevgi evlerinde kalan bebek ölü bulundu Sevgi evlerinde kalan bebek ölü bulundu
08:19 Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor! Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor
08:11 Yıldız Tilbe emekli oldu Alacağı maaşı da hiç beğenmedi Yıldız Tilbe emekli oldu! Alacağı maaşı da hiç beğenmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 11:37:25. #1.12#
SON DAKİKA: Yargıtay Başkanı Seçimlerinde Hiçbir Aday Salt Çoğunluğu Sağlayamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement