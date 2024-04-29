Yargıtay Başkanı Seçimlerinde Salt Çoğunluk Sağlanamadı - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı Seçimlerinde Salt Çoğunluk Sağlanamadı

Yargıtay Başkanı Seçimlerinde Salt Çoğunluk Sağlanamadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması üzerine yapılan başkanlık seçimlerinde hiçbir aday, 26 tur oylamada da salt çoğunluğu sağlayamadı. Yargıtay üyeleri, yeni başkanı belirlemek için sandık başına gitti ancak 25 tur boyunca hiçbir aday, 175 oy barajını aşamadı. Seçime katılım 318 olarak kaydedilirken, 9 oy geçersiz sayıldı. Seçimler, salt çoğunluk sağlanamadığı için 27. tur oylamayla devam edecek.

29.04.2024 11:29
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 26. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 25 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 26. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Mehmet Akarca 101, Ömer Kerkez 109, Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı. Seçime katılım 318 olarak kayıtlara geçerken, 9 oy geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 27. tur oylamayla devam ediliyor.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Mehmet Akarca, Yargıtay, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı Seçimlerinde Salt Çoğunluk Sağlanamadı - Son Dakika

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