Yargıtay Başkanı Seçimlerinde Salt Çoğunluk Sağlanamadı - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı Seçimlerinde Salt Çoğunluk Sağlanamadı

Yargıtay Başkanı Seçimlerinde Salt Çoğunluk Sağlanamadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması üzerine yapılan başkanlık seçimlerinde hiçbir aday, salt çoğunluğu sağlayamadı. Yargıtay üyeleri, yeni başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Ancak 27 tur oylama sonucunda da salt çoğunluk sağlanamadığı için seçimler devam ediyor.

29.04.2024 13:23  Güncelleme: 13:27
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 27. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 26 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 27. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Mehmet Akarca 86, Ömer Kerkez 123, Muhsin Şentürk ise 104 oy aldı. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 6 oy geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 28. tur oylamayla devam ediliyor.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Mehmet Akarca, Yargıtay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı Seçimlerinde Salt Çoğunluk Sağlanamadı - Son Dakika

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