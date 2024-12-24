Yargıtay Başsavcısı Suudi Arabistan'da

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, ülkeler arası işbirliğini güçlendirme, bilgi ve tecrübe paylaşımı kapsamında Suudi Arabistan'a çalışma ziyaretinde bulunacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Şentürk, Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib'in daveti üzerine yarın bu ülkeye gidecek.

Ziyarette, iki ülke başsavcılıkları arasındaki işbirliğini güçlendirme ve bilgi ile tecrübelerin paylaşılması adına görüşmeler yapılacak.

Şentürk, ziyaret kapsamında, Suudi Arabistan Krallığı Başsavcılığı, Mekke Bölge Başsavcılığı ve Tabuk Bölge Başsavcılığı yetkilileri ile de görüşmeler gerçekleştirecek.