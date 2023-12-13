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Yargıtay İçtihat Merkezi (YİM) kullanıma açıldı - Son Dakika
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Yargıtay İçtihat Merkezi (YİM) kullanıma açıldı

Yargıtay İçtihat Merkezi (YİM), yapay zeka desteği ile güncel ve emsal Yargıtay kararlarına hızlı erişim sağlamayı amaçlayan bir sistemdir. YİM, yargıda uygulama birliğini desteklemek ve adalete erişimi hızlandırmak amacıyla tasarlanmıştır. YİM'e hakimler, savcılar, avukatlar ve vatandaşlar e-Devlet sistemi ve mobil uygulama üzerinden erişebilirler. YİM'de sadece emsal ve yol gösterici nitelikteki güncel kararlar yayınlanacaktır.

Yargıtay İçtihat Merkezi (YİM) kullanıma açıldı
13.12.2023 - 15:29,  Güncelleme: 15:36
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Yapay zeka desteği ile sisteme işlenmiş güncel ve emsal Yargıtay kararlarına hızlı erişim sağlamayı amaçlayan Yargıtay İçtihat Merkezi (YİM) kullanıma açıldı.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, YİM, Yargıtay içtihatlarının ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemelerinde yaygınlaştırılması, yargıda uygulama birliğinin desteklenmesi, vatandaş ve avukatların dava süreçlerinde hızlı ve etkin şekilde adalete erişimlerinin sağlanması amacıyla tasarlandı.

Hakim ve savcıların yanında avukatlar ve tüm vatandaşlara da hizmet verecek olan YİM'e, e-Devlet sistemi ve mobil uygulama üzerinden de erişim imkanı tanınıyor.

Yapay zeka ile Yargıtay kararlarına hızlı erişimi sağlamayı amaçlayan YİM'de yalnızca emsal ve yol gösterici nitelikteki güncel kararlar yayınlanacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yargıtay İçtihat Merkezi (YİM) kullanıma açıldı - Son Dakika
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