Yarış Atlarına İleri Tıbbi Bakım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yarış Atlarına İleri Tıbbi Bakım

Ankara'daki at hastanesi, yarış atlarının sağlık ve performansını korumak için düzenli kontrol yapıyor.

19.04.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saniyelerle yarışan milyon dolarlık yarış atları, Türkiye Jokey Kulübüne (TJK) bağlı Ankara'daki 75. Yıl Hipodromu'nda yer alan at hastanesinde sağlıklarını korumak ve performanslarını sürdürmek amacıyla ileri tıbbi imkanlarla düzenli kontrol ediliyor.

Safkan, İngiliz ve Arap atlarından oluşan yaklaşık 1600 atın tedavi, ameliyat ve rutin sağlık kontrolleri, hipodrom içinde bulunan tam donanımlı hastanede 6 veteriner hekim, 6 veteriner sağlık teknikeri, 4 memur ile ikişer laborant, röntgen teknikeri ve nalbant tarafından gerçekleştiriliyor.

Dünya standartlarında bir ameliyathaneye sahip olan hastanede günde ortalama 4 cerrahi operasyon yapılabiliyor.

Ayrıca dahiliye ve ortopedi servisleri, tıbbi tahlil laboratuvarı, endoskopi ve ultrason odaları da hastane bünyesinde hizmet veriyor.

Her gün yaklaşık 100 atın tedavi ve kontrolünün yapıldığı hastanede röntgen, acil müdahale ünitesi, radyoloji, konsültasyon ve yoğun bakım birimlerinin yanı sıra uyandırma odaları, eczane, ilaç deposu ve kapsamlı bir laboratuvar da bulunuyor.

Profesyonel sporcular gibi izlenen yarış atları, kondisyonları, kas gelişimleri, solunum kapasiteleri ve dolaşım sistemleri açısından düzenli takip ediliyor.

Hastanede ayrıca insanlarda da kullanılan ve iyileştirici etkisi bilinen trombositten zengin plazma (PRP) tedavisi uygulanıyor. Bu yöntemle atların tendon, kas ve eklem sorunları daha kısa sürede tedavi edilebiliyor.

"Atlarda en sık ortopedik sorunlarla karşılaşıyoruz"

Hastanenin Sorumlu Yöneticisi Veteriner Hekim Gözde Matyar, AA muhabirine, yarış atlarına ilişkin şikayetleri seyislerden, jokeylerden ve antrenörlerden dinlediklerini söyledi.

Atların her türlü sağlık sorunuyla ilgilendiklerini belirten Matyar, "İdmandan dönen atların performans sonrası solunum kontrollerini ve topallık muayenelerini yapıyoruz. En çok ortopedik şikayetlerle karşılaşıyoruz. Röntgen ve ultrasonla teşhis koymaya çalışıyoruz. Ateş, halsizlik, iştahsızlık gibi belirtilerin yanı sıra rutin kontrollerle günde ortalama 100 atı muayene ediyoruz." dedi.

"Yarış hayatı sona eren atın tekrar birincilik elde etmesi, bizi çok duygulandırıyor"

İnsanlarda görülen spor yaralanmalarının atlarda da yaşandığını dile getiren Matyar, bu nedenle tedavi süreçlerinin benzerlik gösterdiğini ve eş değer uygulamalar yaptıklarını ifade etti.

Yarış öncesi sağlık ve bakımın önemine dikkati çeken Gözde Matyar, şunları kaydetti:

"Atlar, sabaha karşı 03.30-04.00 saatlerinde idmana çıkıyor. Her atın beslenme saati, yemi ve miktarı farklılık gösteriyor. Bazı hastalıklara özel olarak hazırlanan diyet yemler bulunuyor. Bunun dışında yulaf, arpa, ezme gibi klasik yemlerle de besleniyorlar. Ahır ekibi, atları sürekli takip ediyor, en ufak bir değişiklikte hemen bize bildiriyorlar. Atın sağlığı yerinde değilse kondisyonu tamamlayamıyor ve yarışa katılamıyor.

Sakatlığı nedeniyle yarış hayatı sona eren atların, geçirdiği ortopedik operasyon sonrası yeniden yarışlara dönmesi ve birincilik elde etmesi, hepimizi çok duygulandırıyor."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Hipodrom, Hastane, ankara, Sağlık, Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yarış Atlarına İleri Tıbbi Bakım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var?
Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama
Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun rotası belli oldu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun rotası belli oldu
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun lig maçları ertelendi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
Yeni sezonda uygulanacak TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu Yeni sezonda uygulanacak! TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım

15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
20:21 Anlaşma sağlandı Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig’de Anlaşma sağlandı! Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig'de
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:31 Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
18:44 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
18:29 Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 16:49:01. #7.13#
SON DAKİKA: Yarış Atlarına İleri Tıbbi Bakım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement