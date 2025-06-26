Yasa Dışı Bahis Çetesine Operasyon

Kırşehir merkezli 2 ilde yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uzun süre teknik ve fiziki takibe alınan adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurt dışı bağlantıları olan ve kısa süre önce kente geldiği belirlenen E.A.L. ile Z.Y.U, B.G. ve A.U. yakalandı.

Çete üyeleri olduğu öne sürülen K.A. ve B.N. ise Kayseri'de yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kayseri ve Sivas'tan gelen şüphelilerin, Kırşehir'deki çete üyesiyle bir araya geldikleri ve yasa dışı bahis faaliyeti gerçekleştirdikleri belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.