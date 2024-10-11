Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 37 Tutuklama - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 37 Tutuklama

Antalya merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda 53 şüpheliden 37'si tutuklandı.

11.10.2024 23:16
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Antalya merkezli 25 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 53 şüpheliden 37'si tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlattı.

Antalya merkezli toplam 25 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital materyal ile üç pompalı tüfek, altı ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 169 fişek bulundu.

Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen toplam 1 milyar 402 milyon 146 bin 795 liranın olduğu banka hesaplarına el konuldu.

Çok sayıda gayrimenkul ve araca tedbir kararı uygulanırken, ayrıca kripto borsalarında şüphelilere ait hesaplara da el konuldu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama (TCK-282)" suçlarından adliyeye sevk edilen 53 zanlıdan 37'si tutuklandı.

Kaynak: AA

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