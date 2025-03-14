Yasadışı Bahis Çetesi Operasyonu: 49 Gözaltı - Son Dakika
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Yasadışı Bahis Çetesi Operasyonu: 49 Gözaltı

İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturmasında 49 kişi gözaltına alındı, 23 şirkete el konuldu.

14.03.2025 09:16
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(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Payfix isimli ödeme kuruluşu ile Pozitif Bank'ın sahibi olan E. K.'nın liderliği yaptığı belirtilen örgüte yönelik yapılan operasyonda 49 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyon kapsamında 23 şirkete finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, suç işlemek adına örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülen bir soruşturma kapsamında E.K.'nın, 2014 yılından itibaren finansal sistem içerisine Troyin Bilişim isimli şirket ile girdiği ve yasadışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmeler ile yoğun temaslarda bulunduğu, yasa dışı bahis faaliyeti yürüten yapılar üzerinden haksız kazanç elde ettiği ve suçtan elde ettiği gelirler ile örgütsel bir sistem kurarak Payfix isimli ödeme kuruluşunu kurduğu tespit edildiği belirtildi.

Maskeleme işlemi yaptıkları tespit edildi

Soruşturma sürecinde yapılan inceleme ve araştırmaların ardından yapılan yazılımlar ile yasa dışı bahis baronlarının panel olarak adlandırdığı domainlerin Payfix isimli firmanın yazılım sistemine entegre edilerek, çok sayıda yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerinin ülke içerisinde faaliyet gösterilmesine imkan sağlandığı, bu altyapıyı kullanarak, yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verildiği, üçüncü şahıslar adına sahte payfix hesap cüzdanları oluşturarak hesaplar açtıkları ve bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırmak suretiyle maskeleme işlemi yaptıkları tespit edildi.

49 milyon para transfer işlemi yapıldı

MASAK Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporlarında ilgili ödeme kuruluşunun veri tabanı sisteminde 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesinin tespit edildiği, bu kümelere ait tespit edilen toplam 211 bin 109 hesabın 855'inin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğünün tespit edildiği ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre, analiz konusu kişilerin hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına toplam 4 milyar 223 milyon 399 bin 614,26 TL'nin gönderildiği, IP adresleri üzerinden yapılan detay incelemelerde 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabından bahis işlemlerine ilişkin olarak toplam 49 milyon 671 bin 178 adet para transfer işlemi yapıldığının tespit edildi.

Suça konu gelirleri akladıkları tespit edildi

Soruşturma sürecinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yönünden yapılan araştırma neticesinde şüphelilerin Payfix isimli ödeme kuruluşunu yönettikleri ve ülke çapında finansal hayata direkt etki edebilecek banka ve firmalar olan PozitifBank'ı satın aldıkları, Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. isimli birçok ticari şirketi ya kurarak ya da devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği ifade edildi.

23 şirkete el kondu

Şüpheliler yönünden soruşturma işlemlerinin tamamlandığı belirtilirken, 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararı verildiği, örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, İstanbul, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasadışı Bahis Çetesi Operasyonu: 49 Gözaltı - Son Dakika

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