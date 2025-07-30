Yaşar Beyazgül Adli Kontrolle Serbest

ADLİ KONTROL ŞATIYLA SERBEST BIRAKILDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan Gelecek Partisi İl Başkanı Yaşar Beyazgül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Beyazgül, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan Beyazgül'ün Disiplin Kurulu kararıyla 29 Temmuz itibarıyla görevden el çektirildiği, il başkanlığı görevine ise Menderes İlçe Başkanı Eyüp Akbaş'ın getirildiği bildirildi.
Tekin GÜRBULAK/İZMİR,
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