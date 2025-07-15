Yaşar Kemal Kent Ormanı Açıldı - Son Dakika
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Yaşar Kemal Kent Ormanı Açıldı

15.07.2025 00:06
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Batman'da 1.9 milyon metrekarelik Yaşar Kemal Kent Ormanı açıldı, yeşil alan 2 katına çıkacak.

Batman'da belediye tarafından yapımı tamamlanan "Yaşar Kemal Kent Ormanı" düzenlenen törenle açıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, açılışta yaptığı konuşmada, Batman'da son yıllarda büyük bir yeşil dönüşüm yaşandığını söyledi.

Geçmişte Batman genelinde 91 park bulunduğunu, son 7 yılda buna 130 yeni parkın daha eklendiğini ifade eden Canalp, "Daha önce toplam 643 bin metrekare olan yeşil alan miktarımızı 1 milyon 913 bin metrekareye çıkardık. Bu, yaklaşık yüzde 197'lik bir artışa karşılık geliyor." dedi.

İhalesi yapılan "Mavi Yeşil Batman Projesi" tamamlandığında kentteki yeşil alan miktarını iki katına çıkarmış olacaklarını belirten Canalp, Batman'ın uzun yıllar terörle anıldığını ancak son dönemde huzur ortamının kalıcı hale geldiğini vurguladı.

Canalp, "Geçmişte bu bölgede en çok konuşulan konular terör ve güvenlik riskiydi. Bugün geldiğimiz noktada artık Batman'da sosyal yaşam, kültür, ekonomi, çevre ve yatırımları konuşuyoruz. Bu, bölge adına çok büyük bir kazanımdır." diye konuştu.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Batmanlıların geçmişte çok ağır bedeller ödediğini, barış ve huzurun değerini bilen bir toplum olduklarını belirten Nasıroğlu, şunları kaydetti:

" 'Türkiye Yüzyılı' dedik ve kısa süre önce silahların susmasına şahit olduk. Belki de yaşadığımız tüm acıları, o sembolik ateş çukurunda yaktık. Artık geçmişin karanlık hatıralarını değil, çocuklarımızla birlikte huzur dolu günleri konuşmak istiyoruz. Orta yaş ve üzerindeki herkes Batman'da zorlu dönemlere tanıklık etti. Bu yüzden çocuklarımız aynı şeyleri yaşamasın istiyoruz. Eğlenmek, nefes almak, gece geç saatlere kadar huzur içinde parklarımızda vakit geçirmek istiyoruz."

Daha sonra kent ormanının açılışı yapıldı.

Çamlıtepe Mahallesi'nde 1 milyon 913 bin metrekarelik alanda inşa edilen kent ormanda, 1360 metre bisiklet yolu, 7 bin 581 metre yürüyüş yolu ve 2 bin 50 metre servis yolu yer alıyor.

Alanda ayrıca süs havuzu, 310 metrekarelik ve 80 metre uzunluğunda şelale, 2 bin 400 metrekarelik biyolojik gölet, futbol, basketbol ve voleybol sahaları ile tenis kortu bulunuyor.

Kent ormanda, 700 metrekarelik kafeterya, 70 metrekarelik kafe, iki büfe ve çeşitli sosyal tesisler de vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekrem Canalp, Yaşar Kemal, Belediye, Ekonomi, Güncel, batman, Kültür, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşar Kemal Kent Ormanı Açıldı - Son Dakika

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