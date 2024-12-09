Yaşar Kemal Kent Ormanı Yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yaşar Kemal Kent Ormanı Yenileniyor

Yaşar Kemal Kent Ormanı Yenileniyor

Batman Belediyesi, Yaşar Kemal Kent Ormanı'nda modern yaşam alanları için çalışmalara devam ediyor.

09.12.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Belediyesi tarafından Yaşar Kemal Kent Ormanı'nda başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmaların yüzde 30'nun tamamlandığı Yaşar Kemal Kent Orman'ı kent halkına modern bir yaşam alanı sunacak.

Alanda, bin 190 metre uzunluğunda bisiklet yolu, 238 araç kapasiteli otopark, 830 metrekarelik tematik bahçeler, bin 450 metrekarelik çocuk oyun alanları, su oyun parkları, biyolojik gölet ve 5 bin 600 metrekarelik piknik alanları yer alacak.

Futbol ve basketbol sahaları, tenis kortu, kafeterya, bebek bakım odaları, lavabolar ve büfelerin de yer alacağı alan, park anlamında İstiklal Parkı'nın ardından kent merkezindeki ikinci büyük park olacak.

Batman Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Güngör, alanda incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güngör, çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirterek, alanın vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

Batman Belediyesi, Yerel Haberler, Yaşar Kemal, Güncel, batman, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşar Kemal Kent Ormanı Yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:51 Esad’ın sığındığı Rusya’dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi
12:24 Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti Olayın altından yasak aşk çıktı Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! Olayın altından yasak aşk çıktı
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
10:32 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
04:16 İsrail 51 yıl sonra Suriye’de bir bölgeyi işgal etti, Rusya’dan BM’ye acil toplantı çağrısı geldi İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi
18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
18:03 Esad’la özdeşleşen vahşet merkezinde kadın ve çocuklar böyle özgürlüğüne kavuştu Esad'la özdeşleşen vahşet merkezinde kadın ve çocuklar böyle özgürlüğüne kavuştu
18:02 10 kişi Galatasaray, Sivasspor’u 3-2 yendi 10 kişi Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendi
17:37 Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar
17:34 Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye’de Kutlama Yaptı Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı
17:25 Beşar Esad’ın kardeşinin evinde lüks yer altı sığınağı ortaya çıktı Beşar Esad'ın kardeşinin evinde lüks yer altı sığınağı ortaya çıktı
17:22 Suriye’de Rejim Düştü, Genel Af Kararı Yayınlandı Suriye'de Rejim Düştü, Genel Af Kararı Yayınlandı
17:20 Esad’ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii’nde namaz kıldı Esad'ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii'nde namaz kıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 13:22:29. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşar Kemal Kent Ormanı Yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.