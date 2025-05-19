Yat Yarışları'nın Ödül Töreni Samsun'da

CUMHURBAŞKANLIĞI 6'ncı Uluslararası Yat Yarışları'nın ödülleri Samsun'da sahiplerine kavuşacak. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "16 Mayıs'ta İstanbul'u terk edip 19 Mayıs'ta Samsun'a varan bir Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki yat yarışımızın bir ayağı, bir ürünü olarak bunu bir geleneksel şampiyonu haline getirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı 6'ncı Uluslararası Yat Yarışları kapsamında 16 Mayıs'ta İstanbul Poyrazköy açıklarından verilen start sonrası yelkenciler, dün Samsun'a vardı. Bandırma Vapuru'nun izinde ilerleyen yelkencilerden derece yapanlar, Milli Mücadele'nin başladığı şehir Samsun'da bugün 18.00'da ödüllerine kavuşacak. Milliyet Gazetesi'nin sponsorluğundaki Cenk Tekkaya Denizcilik ise kategorisinde yarışmayı 2'nci sırada tamamladı. Toplam sıralama ise 18.00'da Tütün İskelesi'nde yapılacak olan ödül töreninde açıklanacak. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "Cumhurbaşkanlığı makamıyla yelkenin buluşması bizim açımızdan son derece önemli ve bununla gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı yat yarışlarının 6'ncısı düzenleniyor ancak bu rota ilk defa bir ürün olarak gerçekleşiyor. Yine bizim mücadelemizin başladığı Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan yol aldığı aynı tarihte 16 Mayıs'ta yat yarışçılarımız İstanbul'dan startı alıp 19 Mayıs tarihinde de Samsun'a ayak bastılar. Hava koşullarının el vermesi de bize bu şansı verdi. İnşallah her yıl aynı şekilde hava koşullarıyla hareket eden yelkencilerimiz ve yine hep 16 Mayıs'ta İstanbul'u terk edip 19 Mayıs'ta Samsun'a varan bir Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki yat yarışımızın bir ayağı, bir ürünü olarak bunu bir geleneksel şampiyonu haline getirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

'DENİZCİ MİLLET OLMA ÜLKÜSÜNÜN ANAOKULUYUZ'

19 Mayıslarda Samsun'a akın etmeyi yelkenciler olarak hayal ettiğini belirten Başkan Akdurak, "İnşallah geçen yıl daha büyüyen sayılarla Samsun'da olacağız. İlgiyi çekmeye çalışıyoruz. Her yıl uluslararası camiada gençlik sınıflarımızda birçok madalyaya kavuşturuyor bizi gençlerimiz. Madalyalarla taçlanıyor sporumuz ve biz istiyoruz ki sadece batı illerinde veya güney illerinde değil iç sularımız dahil olarak bütün Türkiye'de Yelken sporcu sayısı her geçen gün artsın. Denizci millet olma ülküsünün anaokuluyuz biz diyoruz. 7 yaşında kaptanı olan, küçük teknesinin kaptanı olan bir genç, yaşamı boyunca bir daha denizden vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı.

EKREM YEMLİHAOĞLU: ZORLUK DERECESİNDE DÜNYADA İLK 10'DA

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Bu bir hayaldi gerçekten. Dünyanın belki de en zor 10 yarışından biri olmaya aday bir hayaldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün 106 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a yaptığı rotanın birebir aynısını gerçekleştirdik. 400 milin üzerinde bir mesafe. Tahmin ediyorum ilk ekip de 76 saat bir sürede bunu tamamlayabildi. Şu anda tabii çok mutluyuz, çok gururluyuz. Cumhuriyetimizin kurulması yolunda ilk adımın atıldığı Samsun'da biz denizciler olarak da şanlı bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Bu yarış gerçekten çok zor bir yarış. Çünkü Karadeniz'de yüksek dalgalara, çok soğuk bir havaya ve güçlü rüzgarlara karşı ilerlemeleri gerekti. Çok zor ve mücadeleci sinirlerine insanların, ekiplerin çok zorlayan bir yarıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'mız ve tabii ki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mız bize yol boyunca refakat etti. Güvenlik olarak hiçbir endişemiz yoktu ama Karadeniz bütün ülkemizin malumudur ki en çılgın denizimiz ve burada dört gün süreyle yarıştılar. Dünyada da ilk 10 zorluk derecesinde olan bir yarış" diye konuştu.

'KARADENİZ BİLİNMEZLİKLERİYLE BİLİNİR'

Milliyet Gazetesi'nin sponsor olduğu Cenk Tekkaya Denizcilik'in sporcusu Murat Tan ise, "Karadeniz bilinmezlikleriyle bilinir aslında. Yani hırçın dalgası, rüzgarsız zamanları belli olmuyor. Çok rüzgarsız kaldık, çok fırtınalı olduk. İnanılmaz akıntıda kaldık. 3 saat gittiğimiz yolu 15 dakikada akıntıyla geriye döndük. Böyle durumlarla karşılaştık. Yarış aslında mental zorluğu olan bir yarış. Bedenen zorluğu olan bir yarış değil. Yani 100 saat bir fiil, herkes hareketli, arada 1 saat uyuyoruz, uyanıyoruz, yemek yiyoruz. Hani çok büyük bir mücadele. Bu mücadeleye karar vermek de, inanmak da çok önemli. İnandık, güzel geçti. Bu yarışın sonunda 2'nci olduk. Burada ruhu yansıtmak için mümkün oldukça az profesyonel ve yarı profesyonel yani amatör denizcilerle yola çıktık. Bizim amacımız 19 Mayıs'ta kurtuluş, Samsun rotasını ruhumuzla taşıyarak buraya ulaşmaktı ve 2'nci olduk. Mutluyuz, böyle hikayesi olan, anısı olan, hatırası olan yarışların ve organizasyonun daha fazla katılımcılarına beslenmesi lazım. Bizim ülkemiz amatör denizcilikte çok ileri noktaya geldi. Binlerce teknemiz var. Bir sonraki sene burada 100 tekne olmalı. Belki daha fazlası, çünkü amatör denizciliği ancak böyle organizasyon, böyle ruhlar, böyle hikayeler destekler. Emek veren herkesi birazcık gururlandırmak lazım" şeklinde konuştu.