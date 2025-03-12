Yatağan'da Kaçak İçki Operasyonu - Son Dakika
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Yatağan'da Kaçak İçki Operasyonu

Yatağan'da düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

12.03.2025 00:16
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri, Dere Mahallesi'nde İ.D'nin ikameti ve Nebiköy Mahallesi'ndeki bağ evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 25 litre sahte rakı, 35 litre sahte şarap, 25 litre kaçak etil alkol, 15 litre alkol yapımında kullanılan kekik yağı, anason yağı ve alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

Operasyonda İ.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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