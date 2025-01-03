Yatağan\'da Kaybolan Alzheimer Hastası Kadın ve Torunları Bulundu

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde ormanda kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın ve 2 torunu, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

Turgut Mahallesi'nde yaşayan Ergün Özkan, dün akşam saatlerinde Alzheimer hastası annesi Şadiye Özkan (77), çocukları Deniz (3) ile Birgül Özkan'ı (7) evde bulamayınca bir süre çevrede arama yaptı.

Sonuç alamayan Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma komando timi, sağlık ekipleri sevk edildi.

Babaanne ile torunlarının son olarak ormanda görülmesi üzerine ekipler, arama çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki arama çalışmalarına iz takip köpek timi ile gece görüş özellikli dron kullanan görevliler de destek verdi.

Babaanne ve torunları ekiplerin yoğun çalışması sonucu sabaha karşı evlerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

112 Acil Sağlık ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın ve torunlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.