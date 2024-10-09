Yatağan'da Orman Yangını Söndürüldü

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Akgedik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.