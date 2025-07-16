Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Nebiköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre, yıldırım kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
Son Dakika › Güncel › Yatağan'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
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