Yatağan\'da Tarım Alanında Yangın

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eskihisar Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler Yatağan- Milas kara yoluna yakın bir alandaki yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.