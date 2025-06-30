Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu

YALOVA merkezli 9 ilde sosyal medyadan iletişime geçtikleri vatandaşları yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan iletişime geçtikleri vatandaşların cep telefonlarına sahte borsa uygulamaları yükletip, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 28 Haziran'da Yalova, İstanbul, İzmir, Sakarya, Antalya, Konya, Kahramanmaraş, Karaman ve Osmaniye'de 13 şüpheliyi yakaladı. Yalova'ya getirilen şüpheliler, dün 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye çıkartıldı. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, A.Ç., O.T., M.B., A.U., Y.Ç., E.A. ve H.C.P. tutuklandı.

Haber: Zehra BAYKAL-Kamera: YALOVA/