Yavaş: Tartışmalara Son Verilmeli - Son Dakika
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Yavaş: Tartışmalara Son Verilmeli

27.06.2025 12:14
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Mansur Yavaş, CHP'deki tartışmaların sona ermesi gerektiğini vurguladı ve birlik çağrısında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bir hafta boyunca süregelen ve Cumhuriyet Halk Partililerin hiç hoşnut olmadığı bu tartışmaların bir şekliyle sonlanması şarttır. Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir. Aksi halde ben dahil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, "CHP'de yaşanan tartışmalara" ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bir ve beraber olmaktan başka çareleri olmadığını vurgulayan Yavaş, "Bu sadece bizim partimizin meselesi değil, tüm muhalefet partilerinin sorumluluğudur. Çünkü eğer birlikte hareket etmezsek, sadece bugünü değil, geleceğimizi de kaybederiz. Hatta torunlarımız dahi bizi affetmez." değerlendirmesinde bulundu.

"Tek yetkili anayasal kurum YSK'dır"

Yavaş, uzun bir süredir, partilerine ve belediyelerine yönelik itibarsızlaştırma kampanyası yürütüldüğünü öne sürerek, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız dahil 11 belediye başkanımız cezaevinde. Haklarında hazırlanmış bir iddianame bile yok. Şimdi hal böyleyken partimizin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik açılmış bir dava var. Bir hukukçu olarak ifade etmem gerekirse, bu davaya hukuk içinde bakılırsa buradan iktidarın arzu ettiği sonucu alması mümkün değil. Çünkü tek yetkili anayasal kurum YSK'dır. Ancak, siyasallaşmış bir yargı düzeninde bir beklenti yaratılmak isteniyor. Benim en çok üzüldüğüm bu beklentinin partimizde bir türbülans ve tartışma yaratmış olması.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak benim iki büyük hedefim var; Ankaralıların teveccühüyle geldiğim bu makamda olduğum sürece Ankaralılara hizmet etmek ve onların güvenini boşa çıkarmamak. Cumhur İttifakı'nın ülkemize dayattığı başkanlık rejimini sona erdirip, ülkemizin yeniden demokratik parlamenter sisteme geçişini sağlamak için bir nefer gibi çalışmak."

"Tartışmaların sonlanması şart"

Mansur Yavaş, 30 Haziran'daki dava süreciyle ilişkilendirilerek, partililerinin ya da partili görünen bazı isimlerin mevcut Genel Başkan (Özgür Özel) ve önceki Genel Başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) etrafında yürüttükleri tartışmaların, ne ülkenin demokratikleşme ve adalet mücadelesine, ne de yurttaşların derinleşen yoksulluk sorununa katkı sunmasının mümkün olmadığını belirtti.

Bu tartışmaların, parti kültürüyle bağdaşmayan bir üslupla ve önceki Genel Başkana yönelik hakarete varan ifadelerle yürütülmesinin, asla kabul edilemeyeceğini dile getiren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin sorunlarını ancak ve ancak Cumhuriyet Halk Partisi çözebilir ve bu memleketin CHP'ye ihtiyacı var. Bunun için de iç sorunlarla boğuştuğu izlenimi vermekten kaçınmamız bir gerekliliktir. Bir hafta boyunca süregelen ve Cumhuriyet Halk Partililerin hiç hoşnut olmadığı bu tartışmaların bir şekliyle sonlanması şarttır. Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir. Aksi halde ben dahil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz. Benim anlatmak istediğim sadece bundan ibarettir."

Kaynak: AA

Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavaş: Tartışmalara Son Verilmeli - Son Dakika

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