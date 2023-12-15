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Yavru Aslan Öldü - Son Dakika
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Yavru Aslan Öldü

Şanlıurfa-Siverek kara yolunda yapılan aramalarda bulunan yavru aslan, bitkin düşerek öldü. Jandarma ekipleri, olayın sorumlularını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

15.12.2023 - 16:06,  Güncelleme: 16:13
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Şanlıurfa kara yolu 5. kilometresinde yol kenarında yavru aslan görüldüğü yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, söz konusu bölgede arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Bölgede dedektör köpeklerle yapılan arama sırasında yavru aslana ulaşıldı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen aslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da yol kenarında bulunan yavru aslan kurtarılamadı

BIRAKAN KİŞİLER ARANIYOR

Yorgun ve bitkin halde bulunan aslanın bölgeye kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İşte yavru aslanın bulunma anı;

Yavru Aslan Öldü
Yavru Aslan Öldü
Yavru Aslan Öldü
Kaynak: DHA
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