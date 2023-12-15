Yavru Aslan Öldü

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Şanlıurfa kara yolu 5. kilometresinde yol kenarında yavru aslan görüldüğü yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, söz konusu bölgede arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Bölgede dedektör köpeklerle yapılan arama sırasında yavru aslana ulaşıldı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen aslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yorgun ve bitkin halde bulunan aslanın bölgeye kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
İşte yavru aslanın bulunma anı;
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