Yavru aslan yol kenarına bırakıldı, jandarma harekete geçti

Yol kenarına yavru aslan bırakıldığı ihbarı, jandarmayı harekete geçirdi (2)

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine Şanlıurfa- Siverek kara yolunun 7'nci kilometresinde arazilerde yaptığı aramalarda yavru aslanı buldu. Bitkin düştüğü belirlenen ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülmek istenen yavru aslan, bir süre sonra öldü. Ekipler, yavru aslanın kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.