Yavru Boz Ayı 'Bulut' Koruma Altına Alındı

(ANKARA) - Karabük'te ormanlık alanda bulunan yavru boz ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından korumaya alındı. Bakıcıları tarafından 'Bulut' ismi verilen yavru ayının merkezdeki bakımının 4 ay sürmesi planlanıyor.

Orman işçileri tarafından Karabük'ün Yenice ilçesi ormanlık alanında bulunan yavru boz ayıya Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri sahip çıktı.

Karabük'teki ormanlık alanda bulunan yavru boz ayıyı bulan işçiler, DKMP ekiplerine haber verdi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen yavru ayının yorgun düştüğü belirlendi. İlk olarak Karabük'te yapılan müdahalenin ardından yavru ayı Bursa'daki DKMP 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Ovakorusu'ndaki Ayı Barınağı'na götürüldü. Burada bakıma alınan yavru ayının ölçümlerinde 2,7 kilogram olduğu tespit edildi.

Yavru ayıya bakıcılarından 'Bulut' ismi

Genel sağlık durumu ve iştahının iyi olduğu tespit edilen yavru ayıya, bakımı yapılan personel tarafından 'Bulut' ismi verildi. Barınak personeli, yavru ayının beslenmesi ile bakımına büyük özen gösteriyor.

Gelişiminin sağlıklı olması için günde 6 kez özel gıdalarla beslenen ve vitamin takviyesi verilen yavru ayının, merkezdeki bakımının 4 ay sürmesi planlanıyor. Yavru ayının bakımlarının tamamlanmasının ardından bahçe kısmına alınacağı belirtildi.