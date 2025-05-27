Yavru Karaca Annesine Kavuştu - Son Dakika
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Yavru Karaca Annesine Kavuştu

27.05.2025 20:06
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Bartın'da bir yavru karaca, doğa ekiplerinin yardımıyla annesiyle buluştu. Doğal denge korunmalı.

Sevimli yavru karaca annesine kavuştu

BARTIN - Bartın'da ormanlık alanda bakıma muhtaç halde bulunan yavru karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışması sonucu annesine kavuştu.

Bartın DKMP Müdürlüğü'ne ormanda vatandaşlar tarafından doğada tek başına olduğu ve yardıma ihtiyaç duyduğu düşünülen bir yavru karaca bulunduğu bilgisi iletildi. İhbar üzerine hızla bölgeye intikal eden ekipler, ilk değerlendirmelerin ardından sağlık durumu iyi olduğu tespit edilen yavru karacayı annesi ile buluşturmak üzere alındığı noktaya geri bıraktı. Ekipler, yavrunun doğaya salınmasının ardından annesinin gelip gelmediğini takip edebilmek için saklandığı alanın çevresine anlık görüntü sağlayan iki adet fotokapan kurdu. Aynı gün akşam saatlerinde fotokapanlara yansıyan görüntülerle anne karaca ile yavrusunun buluştuğu belirlendi. Oldukça sevindirici olan görüntüler, yaban hayatındaki doğal sürecin başarılı bir şekilde işlediğini ortaya koydu.

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, üreme döneminde olan yaban hayvanlarının yavrularına müdahale edilmemesi gerektiği uyarısında bulunarak, "Ekiplerimiz aracılığıyla özellikle kırsal alanda yaşayan vatandaşlara yavrulara neden dokunulmaması gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Çünkü doğada yalnız görülen her yavru yaban hayvanı her zaman yardıma muhtaç olmuyor. Özellikle karacalar gibi türlerin anneleri beslenme sırasında yavrularını güvenli bir noktada bırakarak uzaklaşıyor ve bu esnada yavru hareketsiz kalarak annesini bekliyor. Vatandaşlarımız gayet iyi niyetli bir şekilde yavruyu alıp bize getiriyor. Ancak yavru yaban hayvanı ile karşılaşıldığında eğer açıkça yaralı veya ciddi yardıma muhtaç değilse yerinden alınmamalı, sessizce uzaktan gözlem yapılmalı ve gerekli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ilgili DKMP Müdürlüğümüze haber verilmelidir" dedi.

Kimi zaman iyi niyetli müdahalelerin doğal dengeyi etkileyebildiğinin altını çizen Çokçetin, "Gerek kırsal bölgelerde uygun yerlere afişler asarak, gerek sosyal medya paylaşımları yaparak, gerekse de yöre halkını bilgilendirerek bu konuda farkındalığın artmasını sağlamaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Hayvanlar, Güncel, Bartın, Yaşam, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavru Karaca Annesine Kavuştu - Son Dakika

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