Yavuz Ağıralioğlu: "Öcalan'ın Muhatap Olarak Kabul Edildiği Bir Sürecin Kastı Ne Olursa Olsun Yanında, Sağında, Solunda Olmayacağız"

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(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'nin İmralı heyetiyle görüşmesine ilişkin "Regaip Kandilimize, Kandil'den bir utanç düşürüldü" dedi. MHP ve AK Parti'nin tarafını seçtiğini belirten Ağıralioğlu, "Biz Öcalan'ın içinde olduğu, Öcalan'ın muhatap olarak kabul edildiği bir sürecin adı ne olursa olsun, kastı ne olursa olsun asla içinde, yanında, yöresinde, sağında, solunda olmayacağız" ifadesini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaretinden sonra Meclis'te temaslarını sürdüren DEM Parti heyetinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. X hesabı üzerinden paylaşım yapan Ağıralioğlu, "Bugün kandilinizi tebrik etmek isterdik ama kandilin üstüne bir Kandil lekesi düştü" diyerek şunları ifade etti:

"Uzunca zamandır Türk siyasetinde rüyada görse hayra yormayacağımız, rüyada görsek asla olmaz diyeceğimiz pek çok münasebetsiz şey olmaya başladı. Bugün Meclis'te daha önce Öcalan'ın muhataplığı adına yapılan davetin bugün ikinci ayağı gerçekleşti. Milliyetçi Hareket Partisi, DEM grubuyla Meclis'te görüştü. Regaip Kandilimize Kandil'in utancı düştü. Regaip Kandilimize, Kandil'den bir utanç düşürüldü. Aziz milletimiz bilsin, Türk milleti bilsin biz Öcalan'ın içinde olduğu Öcalan'ın muhatap olarak kabul edildiği, Öcalan'ın meşru muhatap haline getirilip Kürtlere değdirildiği bir sürecin adı ne olursa olsun, kastı ne olursa olsun asla içinde, yanında, yöresinde, sağında, solunda olmayacağız.

"Barış şemsiyesi altında sunulmaya çalışılan rezaleti asla kabul etmeyeceğiz"

Bugün Meclis'te bir kere daha aşikar oldu ki siyaset ilkeden, ölçüden, vatandan, milletten sağır hale gelince milleti umursamaz, milleti duymaz, milletin ödenmiş bedellerinin umursamaz hale gelince, ne türlü hatalara sürüklenip, milletin başına ne türlü belalar açıyor bir kere daha gördük. Dolayısıyla aziz milletimize ilanen söylüyoruz. Bugün gördüklerimiz ve bundan sonra göreceklerimizle ilgili tarafımız milletimizin yanıdır. Bugün Meclis, hükümet adına ortaya konmaya çalışılan ve barış şemsiyesi altında sunulmaya çalışılan rezaleti asla kabul etmeyeceğiz. Bunun etrafında makul cümleler kurmaya gayret edenleri asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Türk milletinin yanındayız. Evlatlarımızın, şehitlerimizin gazilerimizin yanındayız. Bu mevzuda ödenmiş 40 yıllık bedele rağmen bir gün kahırlı laf etmemiş annelerin, babaların yanındayız. Vatan sağ olsun diye bağrına taş basmış evlatlarının mezar taşlarına evlat demeyi göze almış, babalarıyla son fotoğrafları tabutlarının üstünde son anı olarak kalmış, hiç kimseye sırtımızı görmeyeceğiz.

"Bu uğurda çekilmiş çilelere Kandil'den leke sürdünüz"

Hükümet tarafını seçti, Milliyetçi Hareket Partisi tarafını seçti. AK Parti tarafını seçti. İktidar ve ortakları tarafını seçti. Biz de tarafımızı seçtik. Bizim tarafımız, milletimizin yanı. Bizim tarafımız şehidin, şühedanın, gazinin yanı. Bizim tarafımız Meclis'in yanıdır. Bizim tavrımız ilkeli siyasetin yanı. Bizim tarafımız Kürtlerin yanı. Biz tarafımızı seçtik. Siz tarafınızı seçtiniz. Tarafınızla, seçtiklerinizle murat ettiklerinizle daha önce bulaşıp da bedeli millete ödedip vazgeçtiklerinizle şimdi yeniden heves ettiklerimiz de sizin olsun. Kandilin üzerine Kandil'in lekesini sürdünüz. Milletin mübarek gününe ödenmiş bedele şehidin şühedanın kanına, bu uğurda çekilmiş çilelere Kandil'den leke sürdünüz. Biz Anahtar Parti olarak milletimize bir kere daha söylüyoruz ki bu lekenin Meclis'e, siyasete, ülkeye, ülküye, vatana, gaziye, şehide, şehitlerin mukaddes emanetlerine ve Kürtlere bu lekenin sürülmesine asla razı olmayacağız. Herkes ne yapacağımız, nasıl yapacağımız, hangi ilkelerle mücadele edeceğinizi görecek. Biz yerimizde duracağız. Siz de yerinizde duracaksınız. Sizi ve heveslerinizi milletin kalbine şikayet ediyoruz. Sizi ve heveslerinizi bu yaptıklarınızı ibretle izleyen milletimize şikayet ediyoruz."