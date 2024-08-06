Yavuz Bingöl, Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde etkinlik düzenledi

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Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinliğe katılan sanatçı Yavuz Bingöl hayatını ve deneyimlerini paylaştı.

"Toplumsal Rol Model" projesi kapsamında yapılan etkinliğe yükümlü çocuklar ile ailelerinin yanı sıra müdürlüğün idari yöneticileri ve çalışanlar katıldı.

Yavuz Bingöl, söyleşide sanat hayatının dönüm noktalarını anlattı.

Katılımcılara kariyer tercihleri için tavsiyelerde bulunan Bingöl, hayatında yaşadığı zorluklara rağmen çalışmaktan ve denemekten asla vazgeçmediğini söyledi.

Bingöl, müzisyenliği seçtikten sonra karşılaştığı engelleri nasıl aştığını dile getirerek, sinema ve film sektöründe oyunculuk deneyimlerinden bahsetti.

Katılımcıların sorularını da cevaplayan Bingöl, yoğun talep üzerine eserlerini etkinlikte seslendirdi.

Yavuz Bingöl'ün söylediği türküye katılımcılar da eşlik etti.

Kurum yöneticilerinin hediye takdim ettiği Bingöl, katılımcılar ve çalışanlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.