Yaylada Tilki Arayışı

Giresun'un Dereli ilçesinde yaylada yiyecek arayan tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçeye bağlı Bektaş Yaylası'nda etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, yaban hayvanlarının yiyecek bulmasını güçleştirdi.
Yayla merkezinde gece saatlerinde yiyecek arayan tilkinin görüntüsü, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bölgede bir süre yiyecek arayan tilki, daha sonra gözden kayboldu.
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