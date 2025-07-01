Yazıkonak'ta Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

ELAZIĞ'ın merkez Yazıkonak beldesinde ekili arazide çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yazıkonak beldesine bağlı Doğankuş köyündeki ekili arazide, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına köylüler de traktörleriyle müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,